محمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد شکست سنگین این تیم در جام ولایت گفت: تیم ما هنوز به شرایط مطلوب نرسیده و مربیان در حال آزمایش کردن وضعیت بازیکنان خود هستند، به همین دلیل نباید به نتایج تیم توجه کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما به همراه شهرداری تبریز و صنعت نفت آبادان، زمان کافی برای آماده سازی جهت حضور در لیگ دهم را نداشتیم، باید در 5-6 هفته نخست لیگ شرایط و نتایج تیم را تحمل کرده و به نوعی این بازی‌ها را پشت سربگذاریم.

رئیس هیئت فوتبال شرکت ملی ‌نفت ایران اظهار داشت: قطعا در نخستین وقفه لیگ که 27 روز خواهد بود، با برگزاری برنامه‌های بدنسازی و اردوی آماده سازی در خارج ازکشور تیم را به وضعیت ایده آل نزدیک کرده و با قدرت در ادامه مسابقات لیگ به میدان خواهیم رفت.

وی در مورد جذب بازیکنان جدید برای این تیم تصریح کرد: در روز آخر نقل و انتقالات اصغر صغیری از پرسپولیس، "مارسیو خوزه نارسیسو" از برزیل و "جادر داسیلوا ورادلیزی" از ولولین اوکراین به این تیم ملحق شده‌اند که این بازیکنان برای هماهنگی شدن با سایر نفرات نیاز به زمان دارند.

علیپور در پایان با بیان اینکه کادر فنی این تیم به جذب عیسی ترائوره علاقه نشان نداد، گفت: با "حمید جعفر رضوان" مدافع آخر تیم ملی عراق به توافق رسیدیم و این بازیکن قرار است پس از آخرین بازی اش در لیگ عراق طی روزهای آینده به تهران سفر کند تا با عقد قرارداد رسمی، فصل آینده در تیم نفت به میدان برود.