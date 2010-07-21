رایزنی سران انگلیس و آمریکا درباره سرنوشت یک هکر لندنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "دیوید کامرون" و "باراک اوباما" اعلام کردند که رهبران انگلیس و آمریکا در نشست روز گذشته در کاخ سفید تصمیم به همکاری بیشتر با یکدیگر در زمینه یافتن یک راه حل مناسب برای استرداد هکر انگلیسی گرفتند.

بر اساس این گزارش "گری مک کینان" متهم به نفوذ در داخل 97 کامپیوتر متعلق به ناسا، وزارت دفاع و چندین رسته از ارتش آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 است.

این درحالیست که مک کینان این ادعاها را رد کرده و اعلام کرده است که در پی یافتن مدارک یوفو وارد این کامپیوترها شده بود.

همچنین نخست وزیر انگلیس در آستانه دیدار خود با رئیس جمهوری آمریکا از ضرورت بازنگری در روابط سنتی لندن-واشنگتن سخن گفت.

به گزارش مهر، انگلیس از دیرباز سیاست خود را بر اساس دنباله روی از آمریکا تعریف کرده و ساکنان داونینگ استریت تلاش کرده اند تا با همراهی با کاخ سفید وضعیت خود در جهان را بهبود بخشند غافل از اینکه "تونی بلر" نخست وزیر اسبق انگلیس به دلیل همین همراهی مجبور به استعفا از سمت خود شد.

