مغایرت تدوین ضوابط اجرایی بودجه با 3 اصل قانون اساسی/ 4ماه از برنامه 89 عقبیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی الرضا ثروتی در جلسه جلسه علنی روز چهارشنبه در حین بررسی یک فوریت طرح نحوه توزیع عادلانه آگهی های دولتی بین روزنامه ها که با امضای 53 روزنامه به هیئت رئیسه ارائه شده بود در موافقت با این فوریت، گفت: با توجه به اینکه در 30 سال پس از انقلاب آیین نامه های اجرایی بودجه توسط هیئت وزیران نوشته می شده و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است شاهد هستیم برای اولین بار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در بودجه سال جاری ضوابط را تهیه کرده و به رئیس جمهور ارائه و آنگاه ابلاغ شده است.

وی گفت: این در حالیست که ضوابط اجرایی بودجه باید در هیئت وزیران تصویب و به عنوان آیین نامه اجرایی به وزارتخانه ها ابلاغ می شد. اما امسال برای اولین بار رویه جدیدی در حال انجام است.

ثروتی با بیان اینکه این موضوع توسط مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به رئیس مجلس ارائه شد گفت: هم اکنون مصوبات دولت به هیئت تطبیق قوانین مجلس ارسال نمی شود ، بنابراین هیئت تطبیق مصوبات این آیین نامه های اجرایی را رسیدگی نکرده است.

نماینده بجنورد تصریح کرد: فوریت طرح مذکور به این دلیل است که دولت این ضوابط اجرایی را خارج از عرف معمول و بر خلاف اصول 122، 138 و 127 قانون اساسی تهیه کرده است.

وی گفت: رئیس مجلس این ضوابط اجرایی را به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کرد و در جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این خصوص بحث شد و خلاف قانون بودن آن محرز است به لحاظ محتوایی نیز خلاف قانون است.

ثروتی با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه ظهر امروز در این خصوص جلسه ای خواهد داشت، گفت: قرار است ایرادات ضوابط اجرایی در کمیسیون تهیه و به ریاست جمهوری ارسال شود تا دولت ایرادات را اصلاح کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه یاداور شد: 4 ماه از سال می گذرد و ضوابط اجرایی دستگاه ها ابلاغ نشده به همین دلیل از برنامه ها عقب هستند.

وی ادامه داد: با تصویب این طرح دستگاه های دولتی مجاز می شوند در چارچوب قانون بودجه آگهی های خود را به همه روزنامه ها بدهند. همچنین با تصویب این طرح مشکلات دستگاه های اجرایی در کشور برطرف می شود که اگر یک دستگاه استانی بخواهد مزایده ای برگزار کند چگونه می تواند با روزنامه ایران ارتباط برقرار کند؟ ما به اینکه انحصار در روزنامه ایران باشد یا روزنامه دیگر کار نداریم، نظر ما این است که انحصار آگهی در یک روزنامه درست نیست.

خبر تکمیلی متعاقبا منتشر می شود .