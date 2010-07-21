ظهور یک نشریه صهیونیستی در مطبوعات اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، این نشریه مفصل به اصطلاح فرهنگی به صورت ناگهانی و بدون اعلام قبلی در روزهای اخیر روی دکه روزنامه فروشی های شهر اربیل (مرکز اقلیم کردستان عراق) دیده می شود.

این مسئله البته زمانی نا مفهوم و عجیب می شود که بدانیم با وجود تلاش های پیدا وپنهان رژیم صهیونیستی در سال های اخیر در زمینه استیلا بر منابع عظیم نفتی اقیلم کردستان عراق که در اظهارات اخیر "آوی دیختر" مقام ارشد صهیونیست به وضوح دیده می شد، مقامات این اقلیم همواره در صدد رهایی از اتهام ارتباط با تل آویو بوده اند.

در واقع در هر جامعه ای نشریات و روزنامه ها بیانگر ایده و نظر قشری از مردم آن جامعه محسوب می شوند، حال آنکه این آرا بیانگر آرمان های آن نیز هست. اما در این مورد مشاهده می شود که این نشریه کردی به وضوح در مطالب خود خواهان برقراری روابط با رژیم صهیونیستی است. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا هم اکنون در بین جریان های کرد طیفی وجود دارد که واقعا در صدد بر قراری ارتباط با رژیم صهیونیستی است؟

صاحبان این نشریه اعلام کرده اند: مجوزهای لازم برای انتشار آن را از سوی حکومت اقیلم کردستان عراق دریافت کرده ایم.

در نخستین شماره های این نشریه به سادگی روابط صاحبان نشریه با سران رژیم صهیونیستی در مصاحبه ای که با "زیپی لیونی" وزیرخارجه سابق رژیم صهیونیستی (رئیس حزب کادیما) ترتیب داده شده است، مشاهده می شود. این مسئله به روشنی ارتباط میان برخی از جریان ها در اقلیم کردستان با تل آویو را که البته آنها این مسئله را بشدت رد می کنند، آشکار می کند.

به واقع ظهور این نشریه بازی خطرناکی است که غایت و هدف آن مشخص نیست؛ صاحبان نشریه چه هدفی را دنبال می کنند؟ علت انتشار این نشریه چیست؟ و اگر مسئله به ابراز علاقه و دوستی با یهودیان ارتباط داشته باشد چه احتیاجی به صدور این نشریه مفصل است؟

سوالات دیگری نیز وجود دارد؛ در واقع انتشار این نشریه به زبان کردی کدام طیف از مخاطبان را هدف گرفته ؟ و آیا ارتباط با اسرائیل به نیاز اساسی شهروندان کرد عراق تبدیل شده است؟ چرا صاحبان مجله و کسانی که مجوز صدور آن را صادر کرده اند از میان این همه مردم در خاورمیانه تشخیص داده اند که مخاطبان کرد به نشریه ای که پل ارتباطی با رژیم صهیونیستی است، نیاز دارند؟

سزاوارتر نیست که نشریه ای برای مخاطبان کرد در نظر گرفته شود که روابط آنها با همسایگان نزدیک آنها شامل اعراب، ترکها و ایرانیان بهبود بخشد؟ همسایگانی که مشترکات فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی بسیاری با یکدیگر دارند.

البته پاسخ تمامی سوالات فوق "خیر" است. گروه ناظر بر مطبوعات و نشر کتاب در اقلیم کردستان عراق بر روی ریزترین مطالب منتشر شده در این اقلیم کنترل دارند، بسیار از روزنامه نگاران و نویسندگان با پیگرد و بازداشت مواجه بوده اند.

بازداشت هایی که علتی همچون انتشار گزارش درباره میزان ثروت سران اقلیم و سلطه خانواده های آنها بر مراکز قدرت و پول در این منطقه بوده است.

اما نشریه "کرد - اسرائیل" تا کنون به راحتی منتشر شده و با هیچ واکنش منفی از حکومت محلی مواجه نشده است. مسئله ای که گویای بسیاری از حقایق پشت پرده در مسئله روابط با رژیم صهیونیستی است.

از سوی دیگر، به واقع انتشار این چنین نشریه ای از توطئه ای خبر می دهد که این بار به صورت سری و مبهم پا به عرصه ظهور نگذاشته است و کاملا جلوی چشمان ما قرار دارد. توطئه ای آشکار و خطرناک که می تواند که با هدف ایجاد تفرقه میان مسلمانان و کردها و یا تفرقه افکنی میان این دو دنبال شود. به صورتی که دید و نگاه مسلمانان و اعراب به کردها تغییر کرده و تا به آنها به چشم جاسوسان رژیم صهیونیستی نگریسته شود.

به طور کلی می توان گفت؛ انتشار نشریه ای مفصل با این تیراژ در اقلیم کردستان عراق که به استقبال از روابط میان کردها و رژیم صهیونیستی رفته باشد، امری حیرت برانگیز است. در اینجا بازیگری پنهان دیده می شود که در پی بازی با سرنوشت کردهای عراق است، گروهی که با خطرات و چالش های متعددی مواجه است.

در جهان سیاست هر بازی هزینه خود را دارد. حکمت و دانایی هزینه ای و بی پروایی و گستاخی نیز هزینه ای دیگر در پی خواهد داشت. البته تاسف برانگیز این است که شهروندان کرد عراق همواره در سال های اخیر هزینه سیاست های بی پروای برخی سران سیاسی خود را پرداخت کرده اند.