جزئیات و منشاء زلزله فارس / وقوع لرزه در کیش قابل توجیه است

دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش مرکز شبکه ملی باند پهن لرزه نگاری ایران در پژوهشگاه زلزله افزود: زمین لرزه ای با بزرگای گشتاوری 8/5 در ساعت ۸ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه به وقت محلی در منطقه پیرامون روستای "اهل" در غرب و جنوب غرب بستک در استان هرمزگان و در مرز این استان با استان فارس رخ داد.

وی به جزئیات این زمین لرزه اشاره کرد و اظهار داشت: پس لرزه ای با بزرگای 2/5 در ساعت ۲۰ دقیقه بامداد رخ داد و تا ساعت 2 و 46 دقیقه بامداد به وقت محلی 8 پس لرزه با بزرگای بیش از 2/3 رخ داده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله تاکید کرد: بر اساس داده های موجود از ساز و کار این زمین لرزه به نظر می رسد یکی از گسل های پهنه گسله خمیدگی جبهه کوهستان زاگرس مسبب این زلزله بوده است. با توجه به بزرگای لرزه اصلی و ژرفای آن (بیش از ۳۰ کیلومتر)، احساس شدن آن در یک گستره وسیع و به لرزه درآمدن جزیره کیش قابل توجیه است.