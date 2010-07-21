حزب دزدان دریایی سوئد ISP باز کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب دزدان دریایی در پارلمان سوئد و حتی در پارلمان اروپا از چند کرسی برخوردار است. این حزب برای دفاع از موضوعات مختلفی که مورد علاقه کاربران هستند و برای ایجاد یک لابی ویژه ایجاد شد.

این حزب سال گذشته اولین هاست خود با عنوان "خلیج دزدان دریایی" (Pirate Bay) را با پهنای باند وسیعی راه اندازی کرد که با مشکلات قانونی متعددی روبرو شد.

اکنون این حزب روشی جدیدی را برای توسعه عملکرد خود در پی گرفته است به طوری که دزدان دریایی سوئدی قصد دارند ISP ویژه خود را عرضه کنند. این ISP به گروهها و کاربران مختلفی که حامی مالی حزب هستند و مشتریانی که قصد دارند بی نام بمانند خدمات ارائه می دهد.

این ISP (ارائه دهنده اینترنت) Pirate ISP نام دارد و هدف آن ایجاد یک لنگرگاه امن و ارائه یک اتصال اینترنت با پهنای باند برای حفظ سیاستهای این حزب است.

گوستاو نایپ مدیر اجرایی Pirate ISP در این خصوص اظهار داشت: "اگر چیزی را ببینید و فکر کنید که شکسته شده است فورا آن را تعمیر می کند. ما با این استراتژی این ISP را عرضه کردیم. این برای تکل کردن جامعه ای است که مدام مردم را زیر نظر می گیرد. Pirate ISP به راههای مختلفی نیاز دارد. یکی از این راهها رقابت با سایر ISP ها است. ما حاضریم برای اینترنت خود با آنها بجنگیم."

گوستاو نایپ افزود که Pirate ISP به کاربران خود حریم شخصی ارائه می دهد و آنها را به صورت بی نام نگه داشته و اجازه ردیابی هویت آنها را نمی دهد.

براساس گزارش سافت پدیا، این ISP جدید کار خود را در فاز بتا و با آزمایش بر روی 100 کاربر آغاز کرده است. لاگ های این کاربران بایگانی نمی شود و بنابراین حریم شخصی آنها حفظ می شود.

Pirate ISP از پایان تابستان فعالیت گسترده خود را در سراسر سوئد آغاز می کند. درحال حاضر تمام ISP ها در دنیا تمام لاگهای کاربران خود را آرشیو می کنند. با این کار امکان ردیابی تمام رفتارهای کاربران در روی اینترنت وجود دارد.