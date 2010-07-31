55 درصد قرصهای اکستازی ناخالصند

سعید صفاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش میزان خلوص قرصهای روانگردان افزود: ناخالصیهای افزودنی که در سالهای اخیر به قرصهای اکستازی افزوده می شود از جنس موادی هستند که میزان وابستگی، عوارض ناشی از مصرف و میزان مرگ و میر را افزایش می دهند.

مدیرکل سابق درمان و بازتوانی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: تا کنون آمار دقیقی از میزان مرگ و میر مصرف کنندگان قرصهای روانگردان مشخص نشده زیرا در بسیاری از موارد مرگ و میر این افراد به علت شباهت با سکته گزارش نمی شود.

وی گفت: بیشتر مصرف کنندگان این قرصها دچار ایست قلبی و نهایتا سکته می شوند که خانواده های آنان با تصور سکته، مرگ آنان را گزارش کنند.