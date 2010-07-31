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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۳۲

در گفتگو با مهر مطرح شد:

55 درصد قرصهای اکستازی ناخالصند

55 درصد قرصهای اکستازی ناخالصند

مدیرکل سابق درمان و بازتوانی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در سال 2001 میزان اکستازی خالص مصرف جهان 70 درصد بود اما از سال 2007 میزان آن به زیر 15 درصد رسیده به طوری که اکنون 55 درصد قرصهای اکستازی ناخالصند.

سعید صفاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش میزان خلوص قرصهای روانگردان افزود: ناخالصیهای افزودنی که در سالهای اخیر به قرصهای اکستازی افزوده می شود از جنس موادی هستند که میزان وابستگی، عوارض ناشی از مصرف و میزان مرگ و میر را افزایش می دهند.

مدیرکل سابق درمان و بازتوانی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: تا کنون آمار دقیقی از میزان مرگ و میر مصرف کنندگان قرصهای روانگردان مشخص نشده زیرا در بسیاری از موارد مرگ و میر این افراد به علت شباهت با سکته گزارش نمی شود.

وی گفت: بیشتر مصرف کنندگان این قرصها دچار ایست قلبی و نهایتا سکته می شوند که خانواده های آنان با تصور سکته، مرگ آنان را گزارش کنند.  

کد مطلب 1120598

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