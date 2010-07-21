بخش طالقان با تصویب استان البرز به شهرستان ارتقا یافت

محمد حسین نژاد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ با اعلام ارتقا ساختار بخش طالقان به شهرستان با استان شدن البرز افزود: با ارتقا این بخش به شهرستان بسیاری از مشکلات و کاستی های آن با افزایش میزان اعتبارات قابل حل است.

وی گفت: ابلاغ رسمی ارتقا این منطقه ظرف 20 روز آینده از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

بخش طالقان با 25 هزارنفر جمعیت ساکن و 100 هزار نفر جمعیت شناور از یک منطقه شهری و 73 روستا تشکیل شده است.

این منطقه به سبب شرایط آب و هوایی مناسب، ‌وجود سد طالقان و مناطق بکر به عنوان منطقه نمونه گردشگری بین المللی در سفر پنج سال قبل رئیس جمهور به ساوجبلاغ معرفی شد.

سد طالقان در حال حاضر به عنوان یکی از منابع مهم تامین آب منطقه علاوه بر جذب سالانه هزاران گردشگر به در یاچه خود، نقش مهمی نیز در رونق بخشیدن به کشاورزی طالقان داشته است.

طالقان از کمبودهای فراوان در بخش گردشگری،‌ بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و نیز امکانات رفاهی رنج می برد که امید می رود با ارتقا ساختار آن به شهرستان تا حدودی از حجم مشکلات کاسته و امکانات لازم در این منطقه برای رفاه حال ساکنان فراهم شود.

طالقان در 120 کیلومتری غرب استان تهران و 65 کیلومتری هشتگرد واقع شده و به لحاظ دوری از مراکز شهری مسائل متعددی دارد.