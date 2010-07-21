منظر شهری قم مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده شامگاه سهشنبه در جمع مدیران دستگاههای فرهنگی استان قم پیرامون منظر شهری و عدم آراستگی قم اظهار داشت: قم شهر دینی و مذهبی است و شخصیتهای بزرگی در این شهر زندگی کردهاند.
وی ادامه داد: قم نماد اجتهاد و فقاهت است اما هیچ تصویری از علمای برجسته این شهر و حتی سرداران شهید در قم دیده نمیشود.
حاجیزاده با انتقاد از عدم توجه به آراستگی میادین شهر قم اظهار داشت: معمولا هر شهر را به شخصیتهای آن میشناسند، شخصیتهای برجسته فراوانی در قم زندگی کردهاند که میتوان آنها را در جای جای شهر به زائران معرفی کرد.
وی همچنین به عدم توجه کافی به زیباسازی بستر رودخانه اشاره کرد و یادآور شد: زائران فراوانی در بستر رودخانه تردد میکنند ولی منظر و چشمانداز مناسبی برای انتقال مفاهیم ارزشی طراحی نشده است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با بیان اینکه آراستگی منظر شهری قم در دستور کار قرار گرفته و به زودی اجرایی میشود، اضافه کرد: شهرداری قم محور اجرای این طرح خواهد بود و اگر این نهاد نتواند طرح مورد نظر را انجام دهد عملیات اجرایی آن به پیمانکاران واگذار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: منظر شهری و آراستگی شهر قم در شان منزلت و جایگاه آن نیست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده شامگاه سهشنبه در جمع مدیران دستگاههای فرهنگی استان قم پیرامون منظر شهری و عدم آراستگی قم اظهار داشت: قم شهر دینی و مذهبی است و شخصیتهای بزرگی در این شهر زندگی کردهاند.
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