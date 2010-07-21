منظر شهری قم مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی⁯زاده شامگاه سه‌شنبه در جمع مدیران دستگاه⁯های فرهنگی استان قم پیرامون منظر شهری و عدم آراستگی قم اظهار داشت: قم شهر دینی و مذهبی است و شخصیت⁯های بزرگی در این شهر زندگی کرده⁯⁯اند.



وی ادامه داد: قم نماد اجتهاد و فقاهت است اما هیچ تصویری از علمای برجسته این شهر و حتی سرداران شهید در قم دیده نمی⁯شود.



حاجی⁯زاده با انتقاد از عدم توجه به آراستگی میادین شهر قم اظهار داشت: معمولا هر شهر را به شخصیتهای آن می⁯شناسند، شخصیت⁯های برجسته فراوانی در قم زندگی کرده⁯اند که می⁯توان آنها را در جای جای شهر به زائران معرفی کرد.



وی همچنین به عدم توجه کافی به زیباسازی بستر رودخانه اشاره کرد و یادآور شد: زائران فراوانی در بستر رودخانه تردد می⁯کنند ولی منظر و چشم⁯انداز مناسبی برای انتقال مفاهیم ارزشی طراحی نشده است.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با بیان اینکه آراستگی منظر شهری قم در دستور کار قرار گرفته و به زودی اجرایی می⁯⁯شود، اضافه کرد: شهرداری قم محور اجرای این طرح خواهد بود و اگر این نهاد نتواند طرح مورد نظر را انجام دهد عملیات اجرایی آن به پیمانکاران واگذار می⁯شود.

