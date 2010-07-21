متن کامل مذاکرات مجلس ، موافقان و مخالفان فوریت طرح توزیع عادلانه آگهی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی یک فوریت طرح نحوه توزیع عادلانه آگهی های دولتی بین روزنامه ها را در دستور کار داشتند.

نمایندگان پس از اظهارات موافقان و مخالفان با فوریت این طرح با 97 رای موافق، 69 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با فوریت این طرح مخالفت کردند. تصویب فوریت طرح ها نیازمند کسب دو سوم آرای نمایندگان است .

قبل از آغاز بررسی یک فوریت این طرح مهدی کوچک زاده نماینده تهران و عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 57 قانون این طرح را دخالت قوه مقننه در کار قوه مجریه دانست.

وی گفت: طراحان طرح در مقدمه خود نسبت به وظیفه وزارت ارشاد در توزیع آگهی ها تاکید کردند بنابراین این از وظایف وزارت ارشاد است که درباره آگهی های دولتی تصمیم بگیرد.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت در پاسخ به کوچک زاده از وی خواست تا سخنان خود را ادامه ندهد زیرا محتوای اخطار وی را متوجه شده است اما کوچک زاده برای بیان تذکر خود اصرار داشت.

کوچک زاده با این توضیح که این طرح خلاف اصل 57 قانون اساسی است بررسی آن در مجلس را درست ندانست و تاکید کرد طراحان در این طرح صراحت دارند که توزیع آگهی ها از وظایف وزارت ارشاد است.

وی خطاب به نمایندگان گفت: والله این کار مملکت را به سرانجام نخواهد رساند.

ابوترابی فرد در پاسخ به اظهارات کوچک زاده با بیان اینکه اخطار را وارد نمی دانم ، گفت: بحث فعلی ما ناظر به محتوای طرح نیست و هم اکنون بحث یک فوریت مطرح است، اگر یک فوریت رای آورد و قصد بررسی محتوا را داشتیم اخطار شما قابل بررسی است.

در ادامه جلسه مصطفی کواکبیان نماینده سمنان که از طراحان طرح مذکور بود در توجیه ارائه این طرح با قید یک فوریت با تشکر از ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت و اخطار قانون اساسی مهدی کوچک زاده را در خصوص این طرح وارد ندانست ، خطاب به کوچک زاده گفت: توزیع آگهی ها بر اساس قانون مربوط به وزارت ارشاد است و با انحصار در آگهی متفاوت است.

وی افزود: هدف طراحان از ارائه این طرح این بود که آگهی ها از انحصار یک روزنامه خارج شده و عادلانه بین روزنامه ها توزیع شود.

نماینده سمنان با اشاره به امضای 53 تن از نمایندگان برای این طرح گفت: حدود 30 سال است که برای توزیع آگهی های دولتی هیچ ضابطه قانونی نداریم.

کواکبیان گفت: دولت در ضوابط اجرایی بودجه 89 انحصار آگهی های دولتی را به روزنامه ایران داده و هم اکنون اگر دستگاه های اجرایی آگهی خود را به روزنامه دیگری بدهند از آنجا که بر خلاف قانون است ، دیوان محاسبات آن را به عنوان تخلف محسوب می کند. هم اکنون جای بحث است که آیا دولت می تواند روزنامه داری کند؟

وی ادامه داد: برای ما فرقی نمی کند که این کار در دولت دهم باشد یا هشتم، هدف ما آن است که این کار با ضابطه انجام شود برای رقابت روزنامه ها نیز مفید است. می توان به روزنامه هایی که تیراژ بیشتری دارند آگهی بیشتری داد اما باید تفاوتی بین روزنامه دولتی و غیر دولتی وجود نداشته باشد.

محمد دهقان نماینده چناران در مخالفت با این فوریت گفت: این طرح از طرح هایی است که در صورت تصویب هم شورای نگهبان آن را مغایر اصل 60 قانون اساسی می داند، زیرا نباید وارد مسائل جزئی در اجرا شویم. این از وظایف اختصاصی قوه مجریه است.

وی افزود: قوه مجریه است که تشخیص می دهد چه کاری را انجام دهد و چگونه انجام ندهد. اگر به قوه مجریه اجازه ندهید برای آگاهی های خود تصمیم گیری کند اجازه چه کار دیگری را به این قوه خواهیم داد؟

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: قرار نیست پول این آگهی ها در جیب شخص خاصی برود بلکه به دولت باز می گردد اگر قرار باشد بین روزنامه ها اولویت قائل شویم مشخصا روزنامه دولت در اولویت است.

دهقان همچنین گفت : با توجه به مشکلاتی که در خصوص ارائه آگهی ها به روزنامه ایران پیش آمد، شخص رئیس جمهور هم دستور داد که این انحصار از بین برود اگر هم ایرادی است بهتر است به دولت گفته شود تا خودش اصلاح کند.

وی تاکید کرد: مطمئنا این طرح در صورت تصویب در شورای نگهبان رد می شود و اصرار ما هم برای رفتن به مجمع درست نیست.

موسی الرضا ثروتی در ادامه جلسه در موافقت با این فوریت، گفت: با توجه به اینکه در 30 سال پس از انقلاب آیین نامه های اجرایی بودجه توسط هیئت وزیران نوشته می شده و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است شاهد هستیم برای اولین بار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در بودجه سال جاری ضوابط را تهیه کرده و به رئیس جمهور ارائه و آنگاه ابلاغ شده است.

وی گفت: این در حالیست که ضوابط اجرایی بودجه باید در هیئت وزیران تصویب و به عنوان آیین نامه اجرایی به وزارتخانه ها ابلاغ می شد. اما امسال برای اولین بار رویه جدیدی در حال انجام است.

ثروتی با بیان اینکه این موضوع توسط مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به رئیس مجلس ارائه شد گفت: هم اکنون مصوبات دولت به هیئت تطبیق قوانین مجلس ارسال نمی شود ، بنابراین هیئت تطبیق مصوبات این آیین نامه های اجرایی را رسیدگی نکرده است.

نماینده بجنورد تصریح کرد: فوریت طرح مذکور به این دلیل است که دولت این ضوابط اجرایی را خارج از عرف معمول و بر خلاف اصول 122، 138 و 127 قانون اساسی تهیه کرده است.

وی گفت: رئیس مجلس این ضوابط اجرایی را به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کرد و در جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این خصوص بحث شد و خلاف قانون بودن آن محرز است به لحاظ محتوایی نیز خلاف قانون است.

ثروتی با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه ظهر امروز در این خصوص جلسه ای خواهد داشت، گفت: قرار است ایرادات ضوابط اجرایی در کمیسیون تهیه و به ریاست جمهوری ارسال شود تا دولت ایرادات را اصلاح کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه یاداور شد: 4 ماه از سال می گذرد و ضوابط اجرایی دستگاه ها ابلاغ نشده به همین دلیل از برنامه ها عقب هستند.

وی ادامه داد: با تصویب این طرح دستگاه های دولتی مجاز می شوند در چارچوب قانون بودجه آگهی های خود را به همه روزنامه ها بدهند. همچنین با تصویب این طرح مشکلات دستگاه های اجرایی در کشور برطرف می شود که اگر یک دستگاه استانی بخواهد مزایده ای برگزار کند چگونه می تواند با روزنامه ایران ارتباط برقرار کند؟ ما به اینکه انحصار در روزنامه ایران باشد یا روزنامه دیگر کار نداریم، نظر ما این است که انحصار آگهی در یک روزنامه درست نیست.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت قبل از رای گیری خطاب به نمایندگان گفت: گزارشی که من دارم آن است که دولت در صدد اصلاح مشکل موجود است.

پس از این سخن ابوترابی مجلس وارد رای گیری شد و در نهایت نمایندگان با فوریت این طرح موافقت نکردند.