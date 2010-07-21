احداث 144 مکان ورزشی مصوب سفر دولت به آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، محمدشروین اسبقیان پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه تربیت بدنی این شهرستان افزود: با بهره برداری از این تعداد اماکن ورزشی میزان سرانه ورزش در استان آذربایجان شرقی به 68 صدم متر مربع خواهد رسید.

وی، یکی از اهداف مهم اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی را افزایش سرانه ورزش استان به بالای یک متر مربع تا پایان برنامه توسعه پنجم اعلام کرد.

مدیر کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی رویکرد اصلی اداره کل تربیت بدنی تقویت و توسعه ورزش شهرستانها است.

اسبقیان، با انتقاد از افت ورزش در شهرستان های استان آذربایجان شرقی گفت: اولویت اساسی و رویکرد مهم اداره کل تربیت بدنی استان توجه به ورزش شهرستان های استان آذربایجان شرقی است و در تحقق این امر از رؤسای هئیت های ورزشی استان خواست با سفر به شهرستان ها از نزدیک مسایل و مشکلات ورزش شهرستان ها را بررسی و حل کنند تا ورزش شهرستان ها از رکود فعلی خارج شد زمینه رشد و توسعه در شهرستانها و حمایت از استعدادهای جوانان ورزشکار فراهم گردد.

وی گفت: در راستای سیاست های عدالت گسترانه دولت اداره کل تربیت بدنی در تقویت ورزش شهرستانها نگاهی ویژه به مناطق استان داشته و از رؤسای ادارات تربیت بدنی و مسئولین مناطق مختلف استان خواست با تعامل و همفکری در توسعه فرهنگ ورزش در جامعه تلاشی مضاعف و زمینه جذب جوانان را به ورزش های مختلف فراهم کنند.

مدیر کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی، با بیان اینکه میزان سرانه ورزش شهرستان اهر 48 صدم متر مربع است گفت: میزان سرانه ورزش در تبریز کم تر از این میزان و 21صدم متر مربع بر اساس جمعیت آن است و امیدواریم با اتمام ساخت پروژه های نیمه تمام ورزشی شهرستان اهر که 48 هزار متر مربع است سرانه ورزش در شهرستان اهر به55 صدم متر مربع که متوسط کشور است برسد.

وی، با بیان اینکه شهرستان اهر در استان جز چهار، پنج شهرستان مطرح در ورزش است خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم ورزش استان آذربایجان شرقی هم پای استان های پیشرو باشد باید به جای تمرکز در مرکز استان به ورزش شهرستان های بزرگی همچون اهر، سراب ،مراغه و میانه توجه شود چرا که بهترین ورزشکاران در شهرستان ها هستند و اگر به ورزش شهرستان ها توجه نشود و از ظرفیت ها آنها استفاده نشود در ورزش جایی برای سخن گفتن نخواهیم داشت.

مدیر کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی، از جایگاه ورزش استان در کشور هم سخن گفت وافزود: رتبه بندی که از سوی سازمان تربیت بدنی کشور شده است در سال گذشته این استان در بین 30 استان کشور در جایگاه 27 قرار دارد که این فاجعه بزرگی برای ورزش استان آذربایجان شرقی است.

وی با بیان اینکه در استان آذربایجان شرقی 78 هزار نفر ورزشکار سازماندهی شده اند و دارای کارت بیمه ورزشی هستند افزود: متأسفانه این تعداد با توجه به جمعیت زیاد استان ناکافی است اما در استان های مثل استان اردبیل 60 هزار نفر ورزشکار و دراستان اصفهان 250 هزار نفر ورزشکار بیمه ورزشی دارند و ما اگر خواستار اعتبار برای ورزش استان آذربایجان شرقی هستیم می گویند ورزشکار ندارید که متأسفانه به علت بیمه نشدن اکثر ورزشکاران با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم که باید در این زمینه اقدامات اساسی انجام گیرد.