پل جوادیه تهران با انرژی خورشید و باد روشن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر مونسان با بیان اینکه نورپردازی و محوطه سازی پل جوادیه مانند سازه این پل، دارای زیبایی خاصی است اظهار داشت: در سیستم روشنایی پل، از چراغهای LED با لنزهای جدید استفاده می شود، این چراغها به جای یک نقطه کانونی، دارای 96 نقطه کانونی هستند و مصرف انرژی الکتریکی را از 15 کیلووات به 4/2 کیلو وات کاهش می دهند همچنین تمام سایه های ایجاد شده بین دو منبع نور از بین می رود.

وی افزود: پرژکتورهای RGB با لنزهای مخصوص نیز در نورپردازی سازه اصلی و زیر عرشه به کار گرفته می شوند، این پرژکتورها تنوع رنگی در حدود 16 میلیون رنگ در سازه و زیر عرشه ایجاد می کنند.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران با اشاره به برخی مشخصات فنی پل جوادیه گفت: دهانه عریض پل جوادیه امکان توسعه خطوط آهن زیر آن را از 6 خط به 11 خط می دهد همچنین ارتفاع آزاد زیر عرشه که در پل قدیم حدود 5/4 متر بوده است در این پل به 5/7 متر افزایش یافته و امکان عبور قطارهای برقی و دو طبقه را در آینده از زیر پل جوادیه فراهم می کند.



