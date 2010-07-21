سید جلال یحیی زاده درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود : هرچند در ماه های اخیرهمکاری خوبی از سوی سازمان تربیت بدنی و برخی فدراسیونهای ورزشی با کارشناسان کمیته تحقیق و تفحص انجام نشد و حتی در برخی مواقع با کارشکنی بخش های اداری و اجرایی سازمان تربیت بدنی روبرو بودیم ولی اعتقاد دارم انتشار گزارش نهایی کمیته تحقیق دست بسیاری از مسئولانی که در حیطه سازمان تربیت بدنی و ورزش کشور دچار تخلفات هنگفت شده اند رو خواهد شد.

یحیی‌زاده تصریح کرد: زد و بندهای مالی، مسائل اخلاقی، ناهنجاری ها و سوء مدیریت برخی مدیران ورزشی از جمله این تخلفات است که برای ما اثبات شده که درصدد تکمیل و نهایی کردن آنها هستیم تا در قالب گزارش کمیته تحقیق در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار گیرد.

رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس تاکید کرد: در ورزش هیچ تخلفی پنهان نمی ماند و ماهیت ورزش به گونه ای است که دیر یا زود دست متخلفان و سوء استفاده کنندگان از اموال عمومی و کسانی که از موقعیت خود در جهت منافع شخصی استفاده کرده اند رو خواهند شد.

وی تصریح کرد: اخیرا کارشناسان کمیته تحقیق به اطلاعات خوبی نسبت به مفاسد مالی برخی مدیران ورزش و برخی تیم های فوتبال جمع آوری کرده ند که آنها را بزودی منتشر خواهیم کرد تا برخوردهای قضایی متناسبی با متخلفان صورت بگیرد.

یحیی زاده با اشاره به اینکه تخلفات صورت گرفته را ازطریق مجاری قانونی و قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد اظهار داشت: مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی موظف است تا پایان اینگونه تخلفات را پیگری کند و به مسئولان ورزشی متذکر شود که مراقب اعمال و رفتار مدیریتی خود باشند چرا که اعمال و رفتار مدیران در مقابل دیدگان مردم و جامعه ورزش قرار دارد.

نماینده مردم تفت و میبد با بیان اینکه کمیته تحقیق و تفحص درحال بررسی عملکرد شرکت توسعه ، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی است اظهار داشت: در مورد عملکرد این شرکت و برخی هزینه های صورت گرفته شائبه هایی وجود دارد که بطور دقیق در حال بررسی آنها هستیم و انتظار داریم سازمان تربیت بدنی همکاری بیشتری در این زمینه با مجلس انجام دهد.

وی اضافه کرد: علاوه بر اینکه تاکنون برگزاری انتخابات 43 فدراسیون ورزشی را مورد بررسی قرار داده ایم و تنها بررسی 6 فدراسیون دیگرباقی مانده است که با وجود برخی تخلفات، انتخابات انجام شده مورد تایید قرارگرفته که در این زمینه سازمان تربیت بدنی به عنوان متولی برگزاری مجامع باید پاسخگو باشد.

یحیی‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد کار بررسی کمیته تحقیق و تفحص در مهلت تعیین شده که 18 مردادماه است به پایان برسد و دو ماه پس از آن گزارش نهایی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود هرچند وی متذکر شد با توجه به گستردگی حجم فعالیت ها درحیطه ورزش درخواست تمدید سه ماهه کار کمیته تحقیق را به رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه کرده ایم که تاکنون با نظر مساعدی روبرو نشده است.