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۳۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

تنیس روی میز قهرمانی آسیا/

تیم نوجوانان ایران برابر کره جنوبی شکست خورد

تیم نوجوانان ایران برابر کره جنوبی شکست خورد

نخستین روز مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا با شکست تیم نوجوانان کشورمان مقابل کره جنوبی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‏های تنیس روی میز نوجوانان ایران و کره جنوبی امروز چهارشنبه با نتیجه 3 بر صفر در بانکوک به پایان رسید. در این دیدار که از گروه 2 مرحله مقدماتی برگزار شد، حامد باشت باوی و پوریا عمرانی دیدارهای خود را به ترتیب با نتایج صفر بر 3 و2 بر 3 واگذار کردند. در دیدار دوبل نیز متین لطف الله نسبی و پوریا عمرانی با نتیجه یک بر 3 متحمل شکست شدند.

مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا امروز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای دیگری پیگیری خواهد شد. بر این اساس تیم جوانان کشورمان در گروه 3 به مصاف قزاقستان می‏رود و تیم بانوان نیز مقابل هند صف آرایی خواهد کرد.
 
در دیدارهای عصر نیز تیم‎های نوجوانان و بانوان کشورمان به ترتیب به مصاف هند و قزاقستان خواهند رفت. 
کد مطلب 1120619

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