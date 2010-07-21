تیم نوجوانان ایران برابر کره جنوبی شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‏های تنیس روی میز نوجوانان ایران و کره جنوبی امروز چهارشنبه با نتیجه 3 بر صفر در بانکوک به پایان رسید. در این دیدار که از گروه 2 مرحله مقدماتی برگزار شد، حامد باشت باوی و پوریا عمرانی دیدارهای خود را به ترتیب با نتایج صفر بر 3 و2 بر 3 واگذار کردند. در دیدار دوبل نیز متین لطف الله نسبی و پوریا عمرانی با نتیجه یک بر 3 متحمل شکست شدند.

مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا امروز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای دیگری پیگیری خواهد شد. بر این اساس تیم جوانان کشورمان در گروه 3 به مصاف قزاقستان می‏رود و تیم بانوان نیز مقابل هند صف آرایی خواهد کرد.

در دیدارهای عصر نیز تیم‎های نوجوانان و بانوان کشورمان به ترتیب به مصاف هند و قزاقستان خواهند رفت.