مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون بهداشت برای بررسی وضعیت آب تهران اظهار داشت: یک سری اطلاعات از سوی وزارت بهداشت در این زمینه ارائه شد که مقرر گردید پس از بررسی موضوع کمیته ای مسئول رسیدگی به مشکلات آب تهران در چند نقطه شوند.

وی تصریح کرد: تلفیقی از اطلاعات وزارت بهداشت و وزارت نیرو برای بررسی موضوع به این کمیته ارائه خواهد شد.

پزشکیان ادامه داد: قرار است درباره تحقیقات صورت گرفته هم به مردم اطلاع رسانی شود تا نقاطی که آب آنها سالم است نگرانی از این بابت نداشته باشند البته باید توجه داشت که تنها چند نقطه در تهران وجود دارد که مشکل آب دارند.

وزیر سابق بهداشت با تاکید بر اینکه وضعیت آلودگی آب تهران به شدتی که علیه آن تبلیغ می شود ، نیست ، گفت: بالاخره میزان نیترات موجود در آب تا محدوده 100 قابل شرب است که بسیاری از نقاط تهران حتی پایین تر از 50 هستند و تنها چند نقطه وجود دارد که میزان نیترات موجود در آب آنها بالای 100 است.

نماینده تبریز در پایان خاطر نشان کرد: قرار است در نقاطی هم که میزان نیترات موجود در آب آنها بین 50 تا 100 است مشکل حل شود.