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۳۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۲

لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات میان ایران و یمن تصویب شد

لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات میان ایران و یمن تصویب شد

مجلس با لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد میان ایران و یمن موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه میان دولت ایران و دولت یمن را به تصویب رساندند.
 
این لایحه با عنایت به ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دولت ایران و دولت یمن و لزوم اتخاذ تدابیر قانونی برای پیشگیری از اخذ مالیات مضاعف از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در هر یک از دو کشور و با توجه به اهمیت بسزای ایجاد تسهیلات و تمهیدات مربوطه و به منظور تضمن تداوم فعالیت‌های اقتصادی ونیز توسعه وارتقاء سطح مناسبات میان دو دولت تدوین شده است.

همچنین موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه میان ایران و یمن مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.

این لایحه با 128 رای موافق، 2 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید. مجلس 290 کرسی دارد و در جلسه امروز مجلس حدود 200 نماینده حضور داشته اند .
کد مطلب 1120624

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