لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات میان ایران و یمن تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه میان دولت ایران و دولت یمن را به تصویب رساندند.

این لایحه با عنایت به ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دولت ایران و دولت یمن و لزوم اتخاذ تدابیر قانونی برای پیشگیری از اخذ مالیات مضاعف از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در هر یک از دو کشور و با توجه به اهمیت بسزای ایجاد تسهیلات و تمهیدات مربوطه و به منظور تضمن تداوم فعالیت‌های اقتصادی ونیز توسعه وارتقاء سطح مناسبات میان دو دولت تدوین شده است.



همچنین موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه میان ایران و یمن مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.



این لایحه با 128 رای موافق، 2 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید. مجلس 290 کرسی دارد و در جلسه امروز مجلس حدود 200 نماینده حضور داشته اند .