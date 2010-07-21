مرگ 40 درصد موتورسواران بر اثر ضربه به سر است

سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آمار اهمیت استفاده از کلاه ایمنی در کاهش صدمات و تلفات انسانی تصادفات موتورسیکلت را نمایان می کند.

وی اظهارداشت: با استفاده ازکلاه ایمنی این فرشته نجات موتورسواران، می توان از 40 درصد تلفات انسانی این بخش کاست و این کاهش تاثیرات بسیاربزرگی در مسائل اجتماعی و اقتصادی استان به همراه خواهد داشت.

فرمانده پلیس راه گیلان گفت: بدون شک آگاه سازی روستائیان و جوانان از طریق آموزش همگانی و اطلاع رسانی می تواند نقش چشمگیری در گسترش استفاده از کلاه ایمنی و ایجاد فرهنگ صحیح استفاده از موتورسیکلت ایفا کند.

وی همچنین عنوان کرد: به دلیل وضعیت خاص فیزیکی موتورسیکلت با کوچکترین برخورد بیشترین خسارت جانی به موتورسیکلت وارد می آید و برابر آمار موجود 37 درصد تلفات جانی استان مربوط به موتورسواران است که این آمار از میانگین کشور بسیار بیشتر است و نشان از اهمیت کنترل و نظارت بر موتورسیکلتها از سوی تمام سازمانهای دخیل در این بخش است.

سیری ادامه داد: به دلیل نداشتن حفاظ ایمنی برای موتورسیکلت با کوچکترین ضربه و برخورد این وسیله نقلیه واژگون می شود و راکب و سرنشین با سطح آسفالت راه برخورد می کنند و به علت عدم کنترل در زمان واژگونی اکثر ضربات به سر و گردن سرنشینان موتورسیکلت وارد می آید.