اعلام آمادگی سازمان دانش آموزی برای اعزام نیروهای زبده علمی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدانی با بیان این مطالب افزود: باید در عرصه دانش آموزی یک گستره پژوهشی مناسبی را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: باید شرایطی را با استفاده از تجارب ارزشمند در جهت مصونیت آموزشی دانش آموزان ایجاد کرد.

رئیس سازمان دانش آموزی کشور در ادامه خواستار تبادل اطلاعات آموزشی بین مدارس دو کشور شد و گفت: دانشمندان جوان و دانش آموزان کشورمان موفقیتهای بسیار خوبی در عرصه خلاقیت و نوآوری در مجموعه استعدادهای درخشان، مدارس استثنایی، مدارس خاص و اسلامی کسب کرده اند که به همین منظورسازمان دانش آموزی آمادگی لازم برای تبادل مباحث علمی بین دو کشور است.

وی تاکید کرد: سازمان دانش آموزی این تعامل را به راحتی می تواند ایجاد و کار پژوهشی انجام دهد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش از حضور مربیان و دانش آموزان تشکیلاتی لبنان در ایران استقبال کرد و اظهار داشت: مربیان و دانش آموزان تشکیلاتی لبنان اگر بخواهند در ایران به تحقیق و پژوهش بپردازند، سازمان دانش آموزی آمادگی همکاری با لبنان را دارد.

وی در ادامه از اعزام نیروهای زبده به لبنان برای تحقیق و پژوهش علمی به لبنان خبر داد.

وی به حضور برخی از مدارس اسلامی ایران در کشورهای افغانستان و عراق اشاره کرد و افزود: بسیاری از مدارس اسلامی و توانمند کشورمان شهرهای کربلا، نجف و مزار شریف حاضر شده و مدارس مختلفی را راه اندازی کردند.

رئیس سازمان دانش آموزی ادامه داد: سازمان دانش آموزی آمادگی لازم را برای ایجاد همکاری بین مدارس اسلامی با مدارس و تشکیلات لبنانی دارد.

وی در پایان اظهار کرد: موسسه های علمی و آموزشی باید جدا از روند رسمی دولتی سازمان دانش آموزی در عرصه پژوهشی و تعامل علمی با لبنان حضور فعال داشته باشند.