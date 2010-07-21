ژاپنی ها برای عطارد آینه می فرستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس فضایی ژاپن - ژاکسا - که در پی موفقیت در دو ماموریت فضایی اخیرش بسیار دلگرم و امیدوار شده است باور دارد آیینه های به کار گرفته شده در ساخت این فضاپیما می تواند ضامن بقای آن در حرارت بسیار شدید سطح عطارد، نزدیکترین سیاره به خورشید باشد.

بر اساس محاسبات "سئیچی ساکاموتو" مدیر تیم اجرایی این پروژه با بازتاب دادن حرارت شدید خورشید می توان حرارت سطح آیینه ها را تا 160 درجه سلسیوس ثابت نگاه داشت و در مقابل داخل فضاپیما، جایی که تجهیزات رصد در آن قرار خواهد گرفت، حرارت در حدود 60 درجه سانتیگراد خواهد بود.

این فضاپیما ارتفاعی در حدود دو متر داشته و بخشی از انرژی آن به واسطه صفحات خورشیدی که در اطراف آن نصب می شود، تامین خواهد شد. این فضاپیما به گونه ای طراحی شده تا به صورت مداوم در چرخش باشد تا به این شکل از داغ شدن بیش از اندازه یک سوی آن جلوگیری شود.

آزمایش های نهایی بر روی دوام و مقاومت فضاپیمای آیینه ای در برابر حرارت شدید در اروپا انجام خواهد گرفت اما دانشمندان ژاکسا خوشبین هستند تا ژوئن سال 2014 می توانند این فضاپیما را به سوی یکی از داغترین نقاط منظومه خورشیدی راهی کنند.

بر اساس گزارش تلگراف، پس از عملکرد امیدوار کننده کاوشگر هایابوسا که ماه گذشته از سفری شگفت انگیز از یک سیارک به زمین بازگشت و همچنین پس از پرتاب موفقیت آمیز فضاپیمای "ایکاروس" که در ماه می پرتاب شده و تمامی انرژی خود را از خورشید تامین خواهد کرد انگیزه آژانس فضایی ژاپن برای ادامه دادن به فعالیتهای فضایی اش چند برابر شده است.