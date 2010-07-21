قادر میزبانی پیراهن کوهستان را حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز و چهارمین مرحله از تور بین المللی دوچرخه سواری چین هایلک امروز با حضور 140 رکابزن از 21 تیم در مسیر 118 کیلومتری بین ژینینگ(دوبا) به هایلک پیگیری شد که در نهایت "ایوان استویک" از صربستان با زمان 2 ساعت و 50 دقیقه و 12 ثانیه در رده نخست ایستاد. رکابزنانی از اوکراین و روسیه هم دوم و سوم شدند.

در این مرحله حسین عسگری از تیم پتروشیمی تبریز به عنوان نزدیک ترین رکابزن به نفر اول در رده سیزدهم ایستاد. حسین علیزاده شانزدهم، قادر میزبانی سی وهفتم، آندری میزاروف قزاقستانی پنجاه و دوم و حسین جهانبانیان هشتاد و هفتم شدند.

رحیم امامی و رسول براتی رکابزنان ایرانی عضو تیم جایانت تایوان نیز به ترتیب چهل و سوم و هشتاد و نهم شدند.

امروز و در پایان مرحله چهارم این تور بین المللی مطرح تیم پتروشیمی تبریز با زمان39 ساعت و 38 دقیقه و 49 ثانیه همچنان بر سکوی اول ایستاده است. دو تیم اسلوونی با 36 ثانیه و جایانت تایوان با سه دقیقه و 18 ثانیه به ترتیب دوم و سوم هستند.

در مجموع بخش انفرادی"رادوسلوو" از کرواسی با زمان 13 ساعت و 12 دقیقه و 3 ثانیه همچنان پیراهن این بخش را از آن خود دارد. "گرگور گازوودا" از اسلوونی پیراهن امتیازی و قادر میزبانی برای روز دوم پیراهن کوهستان را از آن خود کرده است.

فردا پنجشنبه در ادامه این تور بین المللی رکابزنان مسیر 5/120 کیلومتری کوئینگ لایک به بلرد آیلند طی خواهند کرد. تور بین المللی چین هایلک در 9 مرحله پیگیری می شود.