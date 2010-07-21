وعده حل مشکلات ارکستر ملی به جایی نرسید

رشید وطن دوست خواننده اپرا ضمن بیان این مطلب درخصوص چگونگی آغاز فعالیت های ارکستر موسیقی ملی به خبرنگار مهر گفت :آغاز فعالیت های مجدد ارکسترموسیقی ملی نیاز به تدبیر و برنامه ریزی های صحیح مسئولان دارد ولی متاسفانه علیرغم وعده هایی که معاونت هنری وزارت ارشاد مبنی بر تشکیل مجدد این ارکستر داده است؛ هنوز هچ اقدام موثری انجام نشده است.

وی در ادامه افزود : هنر موسیقی از مهمترین مقوله ها در زمینه فرهنگ سازی است به همین دلیل تمام شهرهای اروپایی ارکستری ویژه دارند اما در ایران تنها دو ارکستر موسیقی ملی و ارکسترسمفونیک تهران فعال بود که یکی تعطیل شد و دیگری هم با حضور رهبرای مهمان درحال ادامه حیات است و به نظر می رسد در شرایط خوبی به سر نمی برد.

این خواننده اپرا در پایان افزود : به کارگیری سیاست یک بام و دو هوا کاری از پیش نمی برد و مسئولان در مقام تصمیم گیری باید خیلی صریح ادامه روند فعالیت این ارکستر را اعلام کنند تا نوازنده های ارکستر موسیقی ملی از بلاتکلیفی رها شوند.