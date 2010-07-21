اندونزی دو نوع واکسن مننژیت برای زائران حج را حلال اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جاکارتا پست، مسلمانان پیشتر از واکسنی استفاده می کردند که توسط شرکت گلسو اسمیت کلان تولید می شد استفاده می کردند که براساس اعلام شورای علمای اندونزی در تولید این واکسن از محصولاتی استفاده می‌شود که از خوک به دست آمده است و در نتیجه حلیت خود را از دست می‌دهد.

امیدان شابرا رئیس شورای علمای اندونزی اظهار داشت که واکسن مننژیتی که از سوی کمپانی سوئیسی نواتریس و کمپانی چینی تیان یوانا تولید می شود حلال است.

وی اظهار داشت که این شورا از کارخانه تولید این واکسنها دیدن کرده و متوجه شده است که در ساخت محصولات از هیچ محصولی که مربوط به خوک باشد استفاده نمی‌شود.

براساس اظهارات وی دولت از شورای علمای اندونزی خواسته تا تحقیقاتی در این زمینه انجام دهد و حلالیت این واکسن را مورد بررسی قرار دهد چرا که زائرانی که به سفر حج می‌روند باید پیش از سفر خود این واکسن را تزریق کرده باشند.

دولت عربستان سعودی از تمام زائران حج و هرکس که در طول دوره حج به این کشور سفر می‌کند خواسته گواهی داشته باشند که نشان دهند آنها علیه این بیماری واکسینه شده‌ اند.

بیماری مننژیت یک بیماری باکتریایی و ویروسی است که براساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2009 ، در 14 کشور افریقایی بیش از 4 هزار مرگ براساس مننژیت گزارش شده و 78416 نفر دیگر مشکوک به مننژیت هستند.