رنکینگ کمانداران زن کامپوند ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین رنکینگ فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان(فیتا) که بعد از برگزاری رقابتهای جهانی ترکیه (خردادماه سال جاری) اعلام شد تیم ملی کامپوند بانوان کشورمان با کسب پیروزی بر چند کشور مطرح جها از جمله آمریکا با 6 پله صعود در رده هشتم جهان ایستادند.

تیم ملی کامپوند بانوان کشورمان که درحال حاضر در رده های برتر آسیا نیز قرار دارند در رقابتهای جهانی ترکیه مدال نقره را از آن خود کرده بودند.

انسیه حاجی انزهایی، مهتاب پارسا مهر، سیده ویدا حلیمیان، سپیده شعبان پور از جلمه تیراندازان تیم کامپوند بانوان کشورمان هستند که نام آنها در رده بندی جهانی قرار دارند.

در بخش کامپوند مردان نیز تیم ایران از رتبه 43 جهان به بیست و نهم صعود کرده است. در کمان ریکرو مردان تیم ایران سه پل صعود و تیم بانوان با دو پله صعود در جایگاه بیست و سوم جهان قرار گرفته اند.

رقابتهای جام جهانی تیراندازی با کمان در سال 2010 در 5 مرحله برگزار می شود که کمانداران در صورت صادر شدن روادید برای شرکت در سومین مرحله این رقابتها راهی کشور آمریکا خواهند شد.