آخرین قسمت "آقای توپاز" امشب روی آنتن شبکه چهار

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین قسمت تئاتر تلویزیونی "آقای توپاز" به کارگردانی سعید کشن فلاح و تهیه‌کنندگی نیمادهقان امشب از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

این تله تئاترمحصول گروه نمایش و فیلم است که اولین قسمت آن چهارشنبه نهم تیرماه از شبکه چهار سیما پخش شده است. در این تله تئاتر قربان نجفی، حمیدرضا افشار، پگاه خسروی، فرهاد تجویدی، تبسم هاشمی و شقایق نورزی بازی کرده اند.

داستان "آقای توپاز" درباره زندگی یک معلم مدرسه به نام توپاز است که شرایط مالی خوبی ندارد و .... این تئاتر تلویزیونی امشب ساعت 21:30 از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.