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۳۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

آخرین قسمت "آقای توپاز" امشب روی آنتن شبکه چهار

آخرین قسمت "آقای توپاز" امشب روی آنتن شبکه چهار

آخرین قسمت از تله تئاتر" آقای توپاز" به کارگردانی سعید کشن فلاح امشب از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین قسمت تئاتر تلویزیونی "آقای توپاز" به کارگردانی سعید کشن فلاح و تهیه‌کنندگی نیمادهقان امشب از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

این تله تئاترمحصول گروه نمایش و فیلم است که اولین قسمت آن چهارشنبه نهم تیرماه از شبکه چهار سیما پخش شده است. در این تله تئاتر قربان نجفی، حمیدرضا افشار، پگاه خسروی، فرهاد تجویدی، تبسم هاشمی و شقایق نورزی بازی کرده اند.

داستان "آقای توپاز" درباره زندگی یک معلم مدرسه به نام توپاز است که شرایط مالی خوبی ندارد و .... این تئاتر تلویزیونی امشب ساعت 21:30 از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 1120659

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