کمیسیون مشترک ایران و مالزی در تهران برگزار می شود

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمان برگزاری کمیسوین مشترک ایران و مالزی اظهار داشت: بین دو کشور یک کمیته تجاری مشترک و یک کمیسیون مشترک اقتصادی برقرار است که وزارت بازرگانی مسئول کمیته تجاری است ، اما کمیسیون مشترک حوزه های متعدد و ابعاد مختلف دارد حوزه های فرهنگ، اقتصاد، ورزش و … در آن دیده می شود که مسئولش وزارت خارجه است.

وی افزود: با طرف مالزیایی صحبت کرده ایم قرار است در 3ماهه چهارم سال جاری کمیسیون مشترک در تهران برگزار شود و الان مقدمات آن در حال انجام است چون قبل از برگزاری آن باید در سطح کارشناسی مباحث پیگیری می شود تا وزرای خارجه دو کشور توافقات را داشته باشند.

سفیر ایران در مالزی تاکید کرد: در مورد کمیته تجاری دو کشور هم پیشنهاد طرف مالزیایی این بوده چند روز قبل از برگزاری کمیسیون مشترک این کمیته در تهران برگزار شود و ماهم موافقت کردیم و الان درحال رایزنی هستیم تا آن هم به موقع برگزار شود.