مددجویانی که کارآفرین شدند / 3.5 میلیون معلول خواستار توجه دولت!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مراسم تجلیل از کارآفرینان برتر لرستان در حالی آغاز شد که کار قرائت قرآن توسط یکی از مددجویان جوان بهزیستی لرستان انجام شد.

در بخشی از این مراسم از کارآفرینان برتر بهزیستی لرستان خواسته شد تا برای تشریح فعالیت خود چند کلمه ای را سخنرانی کنند.

احمد ساکی یکی از افرادی بود که با همکاری مددجویان بهزیستی لرستان دست به کار بزرگی زده بود و حالا شرکت تولیدی وی یکی از موفق ترین شرکت های استان است.

وی که هم اکنون مدیریت شرکت گوهر شفا خرم آباد را بر عهده دارد در سخنان خود عنوان کرد: این شرکت در حال حاضر کار تولید لوازم یکبار مصرف پزشکی را انجام می دهد.

ساکی با بیان اینکه در اوایل کار محصولات بسیار ساده را این شرکت تولید می کرد، افزود: در حال حاضر این شرکت هشت نوع محصول تخصصی و فوق تخصصی را در زمینه لوازم پزشکی یکبار مصرف تولید می کند.

مدیر شرکت گوهر شفا خرم آباد با اشاره به اشتغال 27 نفر از افراد مجموعه بهزیستی استان در این شرکت، ادامه داد: 95 درصد از افراد شاغل در این شرکت از مددجویان بهزیستی هستند.

ساکی با اشاره به اینکه تولید محصولات استراتژیک در راستای کاهش وابستگی کشور به تولیدات وارداتی در دستور کار این شرکت قرار دارد، خاطر نشان کرد: به این منظور مجوزهای لازم از وزارت بهداشت اخذ شده است.

علی یاراحمدی از دیگر افرادی است که در مراسم تجلیل از کارآفرینان برتر بهزیستی استان لرستان از او تقدیر شد. وی دارای یک شرکت تولیدی پوشاک است و در طول مدت فعالیت خود از تعداد زیادی از مددجویان در شرکت خود استفاده کرده است.

مصطفی فرسا از دیگر مددجویان بهزیستی است که در دومین جشنواره ملی کارگران و کارفرمایان نمونه کشور در حوزه معلولان عنوان برگزیده را به خود اختصاص داده است.

وی که از برگزیدگان جشنواره جوان ایرانی است عنوان می کند: نباید حمایت از برگزیدگان تنها در حد یک تقدیرنامه و چند تا سکه باقی بماند و دیگر به امان خدا رها شوند.

وی که در حال حاضر در سن 25 سالگی مدیریت یک شرکت را بر عهده دارد ادامه داد: من ورود به عرصه کارآفرینی را به خاطر علاقه شخصی خود برگزیدم و تاکنون در این مسیر از هیچ دستگاهی کمک خاصی دریافت نکرده ام.

فرسا خواستار تشکیل یک تشکل به منظور حذف موازی کاری ها در زمینه کارآفرینی است و ادامه داد: این تشکل می تواند آموزش ها در حوزه کارآفرینی را نیز هدفمند کند.

نفر بعدی که مورد تجلیل قرار گرفت اکبر رضایی دانشجوی رشته دکترا و از مددجویان بهزیستی بروجرد است. وی متولد سال 1359 است و در حال حاضر با وجود معلولیت با صرف کردن فعل خواستن در رشته دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی مشغول به تحصیل است.

نفر بعدی از توانجویان نمونه بهزیستی استان لرستان جوان 24 ساله ای است که با صوت زیبای خود در ابتدای برنامه فضای سالن را با کلام نورانی قرآن مزین و عطرآگین کرد.

اصغر زینی وند دانشجوی رشته کارشناسی تربیت بدنی است و هفته جاری در جشنواره ملی جوانان موفق ایرانی با توانایی خاص جزء 30 برگزیده کشوری بوده است.

وی با یادآوری اینکه از 30 برگزیده این جشنواره پنج نفر از استان لرستان بوده است، یک خواسته دارد و می خواهد این خواسته به گوش رئیس جمهوری رسانده شود.

زینی وند با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت معلولین در کشور ما بالغ بر 3.5 میلیون نفر است، ادامه می دهد: ما از دکتر احمدی نژاد می خواهیم که این جمعیت را یک استان حساب کند و سالی دو بار در قالب سفرهای استانی به این استان سفری داشته و پای صحبت های معلولان بنشیند.

شهاب رشنو برگزیده دیگر جشنواره جوانان موفق ایرانی است که تاکنون 12 اختراع را در سطح ملی ثبت کرده است.

این جوان 25 ساله موفق لرستانی با وجود معلولیت تاکنون اختراعاتی در زمینه برق، الکترونیک و مکانیک داشته است و مهم ترین اختراع وی دستگاه هشدار دهنده و نگهدارنده کارت سوخت بوده است.

مراسم تجلیل از کارآفرینان برتر بهزیستی لرستان مجال آشنایی با کسانی بود که معلولیت را محدودیت نمی دانند و هر روز با امیدی مضاعف در عرصه کار، تلاش و سازندگی کشور به پیش می روند.