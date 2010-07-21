به گزارش خبرگزاری مهر، در پی آتش سوزی صبح جمعه 25 تیرماه در انبار تعاونی مصرف حوزه هنری و جنجال های رسانه ای حول این اتفاق که یک رسانه را بر آن داشت که اعلام کند تعدادی از آثار نقاشی تاریخ انقلاب در این آتش سوزی سوخته است، محمد حمزه زاده مدیرعامل انتشارات سوره مهردر یادداشتی به بررسی این اتفاق پرداخت.

وی در یادداشت خود آورده است: بر اساس عقیده و اطلاع عده‌ای از صاحب‌نظران، حوزه هنری با خلق آثار تجسمی(عمدتاً نقاشی‌ها) در کنار تولید بعضی آثار ادبی و یکی دو فیلم سینمایی و چند نمایش متولد شده است. بعضی، افتخار این تولد را به نقاشی‌های انقلاب و آثار گرافیک نسبت می‌دهند که به احتمال زیاد چنین هم هست. یعنی حوزه هنری با تولید آثار تجسمی خود را به جامعه مسلمان ایران شناسانده و پیام‌های انقلاب را با پوسترها و نقاشی‌های دیواری به اقصی نقاط کشور رسانده است.

سؤال این است که آن سابقه درخشان که از آن به عنوان بخشی از تاریخ هنر انقلاب اسلامی و فرازی از ماندگارترین فعالیت‌های هنری هنرمندان مسلمان و انقلابی تعبیر می‌شود، امروز به چه سرنوشتی دچار شده است؟

آیا کسی می‌پرسد که چرا سال‌های سال است که از انتشار آثار جدید هنرمندان بزرگ حوزه هنری خبری نیست؟ آیا این هنرمندان دست از کار کشیده‌اند و دیگر اثر درخوری را خلق نمی‌کنند؟

نگاهی به انبار مکانیزه و مجهز نگهداری تابلوهای گران‌قدر هنرمندان تجسمی حوزه هنری به ما نشان می‌دهد که در طول این سال‌ها، نقاشان جوان سال‌های اول انقلاب که امروز اساتید حوزه کاریشان هستند، بیکار نبوده‌اند و کارهایی به مراتب درخشان‌تر و پخته‌تر خلق کرده‌اند. اما این آثار چرا در انبار است؟ کدام هنرمند است که اثر را برای نگهداری در انبار خلق کند؟ چه اتفاقی افتاده که سال‌هاست دست کسی به این آثار نمی‌رسد و تنها رونوشت بخشی اندک از آن‌ها صرفاً در نشریات مؤسسات غیر مربوط به حوزه هنری چاپ می‌شود؟

به عنوان مدیر انتشارات سوره‌ مهر که وظیفة‌ انتشار آثار تولیدی حوزه هنری را دارد، ادعا می‌کنم که در هشت سال گذشته، چندین بار و هر بار از یکی از مدیران مرکز تجسمی(این مرکز در هشت سال گذشته، چندین بار تغییر مدیر داشته است تاکنون پنج نفر از یک ماه تا دو سال مدیر آن بوده‌اند) تقاضا کرده‌ام آثار درون انبارها را بیرون بکشند و اجازه تنفس به آنها بدهند و بگذارند چشم مردم به جمال آنها روشن شود.

برای انتشارات سوره‌ مهر که تاکنون حدود هزار عنوان کتاب در زمینه‌های مختلف هنر منتشر کرده، باعث تأسف است که هنوز در بخش تجسمی، آثارش به ده عنوان نمی‌رسد و این کاستی به دلیل اختلاف‌ها، حسادت‌ها و بدبینی‌هایی است که معدودی از اعضای این مرکز به خرج می‌دهند.

افرادی انگشت‌شمار که خود را صاحب و همه کاره مرکز تجسمی می‌شناسند و با هر تغییر و تحول و نوآوری در آن مخالفند و با سفسطه‌بازی‌ها و مغلطه‌بازی‌های برگرفته از محافل چند نفره، نمی‌گذارند شرایط انتشار این آثار فراهم شود و هر بار سنگ‌های بزرگ را جلو مدیران این مرکز می‌اندازند.

به عقیده اینجانب، آثار هنر انقلاب اگرچه در سال‌های گذشته گرفتار آتش نشده، ‌در انبان مملو از منیت‌های معدودی افراد از شدت بی‌اعتنایی دچار خفگی شده است.

هنر انقلاب(به معنای آثار تجسمی آن) نه امروز که سال‌هاست در آتش بدفهمی ها و تنگ نظری های عده‌ای معدود می‌سوزد و دود آن به چشم هنرمندان مسلمان و متعهد حوزه هنری می‌رود.ان شاالله بعد از این، چنین نخواهد شد.