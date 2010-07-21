به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، جمشید رئیسی، رئیس شورای شهر بندرعباس شامگاه سه شنبه در جلسه تودیع و معارفه شهردار گفت: شهرداری بندرعباس با توجه به قدمت و کارکردهایش تاکنون توانسته عملکردهای بسیار خوبی داشته باشد اما همچنان با مشکلات فراوانی نیز روبرو است.
وی ادامه داد: شهرداری با توجه به گسترش شهر مشکلات عدیدهای را پیشرو دارد، که رفع آنها حمایت مسئولان بهویژه استاندار و فرماندار را میطلبد.
رئیس شورای شهر بندرعباس اظهار داشت: استاندار باید به عنوان یک حامی از شهرداری حمایت کرده و نگاه خاصی به آن داشته باشد.
رئیسی خاطر نشان کرد: در 113 سال پیش بالاترین محل درآمد شهرداری از ورود و خروج کالا بوده است در حالیکه هم اکنون در آمد گمرک به خزانه واریز و بعد از گردش و چرخش سهم استان هرمزگان مشخص میشود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها درآمد شهرداری از صدور پروانههای ساختمانی تامین میشود که این مبلغ مناسب شهر بندرعباس نیست.
رئیسی عنوان کرد: صنایع غرب شهر بندرعباس می تواند به عنوان یکی از منابع درآمدی شهر محسوب شود که متاسفانه هیچ درآمدی از آن نصیب شهر بندرعباس نمیشود.
وی افزود: درآمد شهرداری بندرعباس با درآمد شهرهای دیگر قابل مقایسه نیست و نمیتوان با درآمد 86 میلیاردی شهر را اداره کرد.
وی ادامه داد: شورای شهر دوره سوم با تمام فراز و نشیبهایش بر این مسئله واقف بوده که انجام امور تنها با اعتماد، همکاری و همدلی دستگاه های متولی دیگر امکان پذیر است.
رئیس شورای شهر بندرعباس تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات شهربندرعباس که باید شهردار جدید در راستای کسب در آمد آن را رفع کند، اصلاحیه حریم شهر بوده که هم اکنون پیرو نقشههای قدیمی شهر بندرعباس مشخص می شود.
در پایان از زحمات شریف شریفی نژاد شهردار مستعفی و بهاری سرپرست موقت شهرداری تشکر و محمدجواد سلطان زاده به عنوان شهردار جدید بندرعباس معرفی شد.
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