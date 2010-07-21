تست سرد در ذوب آهن غرب کشور انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فرماندار شهرستان اسدآباد صبح چهارشنبه در حاشیه انجام تست سرد در ذوب آهن اسدآباد اظهار داشت: با واگذاری سهام عمده ذوب آهن غرب کشور در اسدآباد به شرکت وابسته به سازمان بازنشستگان وزارت صنایع و معادن، در دو ماه گذشته با صرف 14 میلیارد ریال هفت درصد پیشرفت فیزیکی در سایت ذوب آهن حاصل شده است.
مصطفی آزاد بخت از آغاز به کار آزمایشی تجهیزات نصب شده در این طرح خبر داد و ابراز داشت: بر اساس برنامه زمانبندی تست گرم و راهاندازی کامل ذوب آهن در هفته دولت خواهد بود.
فرماندار شهرستان اسدآباد از ثبت نام قریب به پنج هزار نفر از متقاضیان جویای کار برای استخدام در ذوب آهن غرب کشور در اسدآباد خبر داد و گفت: کمیتهای برای پذیرش و پالایش افراد برای استخدام تشکیل شده و اولویت استخدام از جوانان شهرستان است.
آزادبخت با بیان اینکه با راهاندازی ذوب آهن غرب کشور تعداد 250 نفر در این مکان مشغول بکار می شوند، گفت: با توجه به موقعیت مناسب ذوب آهن اسدآباد و معادن استانهای همجوار مطالعه پاییندستی تولید فولاد در دست مطالعه است.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان همدان نیز از دو طرح توسعهای ذوب آهن غرب کشور در اسدآباد خبر داد و ابراز داشت: طرح مطالعاتی توسعه کنسانتره و گندلهسازی ذوب آهن پایان یافته که در کمیته آمایش استان به تصویب رسیده و در آیندهای نزدیک با پیشبینی اعتبار 360 میلیارد ریال عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
خسرو سامری افزود: ذوب آهن غرب کشور بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیشبینی میشود با صرف 20 میلیارد ریال در هفته دولت امسال به بهرهبرداری برسد.
نظر شما