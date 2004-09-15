به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از حوزه هنري زنجان ، حوزه هنري استان زنجان براي تسهيل در تهيه بليت سينما و تشويق مردم براي بهره مندي از فيلم هاي در حال اكران سينماهاي زنجان، بليت نيم بها در روزهاي دوشبه هر هفته در اختيار عموم مردم قرار مي دهد.



اين طرح از اواخر مردادماه به اجرا درآمده و تمامي هموطنان شهرستان زنجان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني : خيابان طالقاني ، سرچشمه ، جنب كوچه اسحاق ميرزا، پلاك 5 ، حوزه هنري زنجان مراجعه كنند.

کد مطلب 112069