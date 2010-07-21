زباله‌ های گیلان باید اصولی مدیریت شود

کامران زلفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه مدیریت غیر اصولی زباله‌ ها اثرات منفی زیست‌ محیطی را در استان به دنبال دارد، افزود: رویکرد محیط زیست برای توسعه استان همکاری در استقرار صنایع است و ایجاد صنایع تبدیلی در گیلان بلامانع و متناسب با شرایط کشاورزی استان است.

وی همچنین قابلیت محیط زیست استان را برای رونق صنعت گردشگری بالا دانست و اظهارداشت: برای توسعه گیلان باید از ظرفیتهای طبیعی استان استفاده شود.

مدیرکل محیط زیست گیلان حفاظت و حراست از طبیعت و جلوگیری از آلودگی مواهب الهی را وظیفه اصلی این سازمان دانست و گفت: ایجاد اشتغال پایدار، گردشگری و صنایع تبدیلی از مهمترین موضوعات استان گیلان است که باید با رعایت ملاحظات زیست محیطی، مورد توجه ویژه مسئولان استانی و کشوری قرار گیرد.

وی عنوان کرد: استان گیلان با داشتن ظرفیتهای بسیار بالا و جاذبه های گردشگری، قطب بسیار مهمی در کشور است از اینرو برای حفظ این ظرفیتها استان باید از یکسری آلاینده ها محفوظ داشت.

زلفی نژاد یاد آورشد: وقتی جمعیت یک استان محدود است و جمعیت دیگری از بیرون به آن اضافه می شود باید مدیریت ویژه ای اعمال تا ضمن پذیرایی ویژه از مهمانان و در عین حال موقعیت اقلیمی استان دچار خطر و خدشه نشود.