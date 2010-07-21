به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه صبای قم در نامه ای رسمی به اداره کل تربیت بدنی استان قم درخواست کرد بازی تدارکاتی این تیم برابر تراکتورسازی تبریز و یا تیم فوتبال امید در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار شود اما با درخواست مسئولان این باشگاه مخالفت شد.

در این زمینه عباس جهان بینی مدیرکل تربیت بدنی استان قم در نامه‌ای رسمی به باشگاه صبای قم اعلام کرد به علت بازسازی زمین چمن این ورزشگاه، امکان برگزاری دیدار تدارکاتی تیم فوتبال صبای قم در این ورزشگاه وجود ندارد.

عباس مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تائید این خبر اظهار داشت:" مسئولان اداره کل تربیت بدنی استان قم اعلام کردند قصد دارند با قراردادن رول اضافی و بازسازی، چمن این ورزشگاه را برای دیدار صبای قم برابر پرسپولیس در هفته دوم لیگ دهم که نخستین دیدار صبا در ورزشگاه خانگی است، آماده کنند که ما هم از این مسئله استقبال کردیم."

وی اضافه کرد:" با توجه به اینکه ابتدا با مسئولان باشگاه تراکتورسازی به توافق نرسیدیم، قرار بود با تیم فوتبال امید دیداری را برگزار کنیم اما در نهایت با موافقت مجدد مسئولان تراکتورسازی، امروز چهارشنبه آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از شروع لیگ برتر را برابر این تیم تبریزی در تهران برگزار می‌کنیم."

سرپرست تیم فوتبال صبای قم در پایان گفت:" درست است تیم را دیر بستیم اما بازیکنان خوبی را جذب کردیم و با برگزاری اردوهای مناسب در اردبیل و تهران، شرایط مناسبی برای حضور در لیگ برتر داریم."