تامین اجتماعی هنوز دریافت فرانشیز از بیمه شدگان را ابلاغ نکرده است

عبدالکریم چوبساز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی و مسئولان وزارت رفاه در تبصره های بودجه سال 89 مقرر کرده اند که سازمان تامین اجتماعی می تواند امسال از بیمه شدگان فرانشیز دریافت کند اما هنوز این موضوع اجرا نشده است.

وی اظهار داشت: مدیرعامل سازمان درباره این موضوع در حال استعلام از وزارت رفاه و هیئت امنا است و در صورتی که پاسخ لازم ارسال شود آن زمان تصمیم گرفته می شود که این موضوع چگونه عملیاتی شود.

چوبساز با اشاره به چگونگی اجرای این قانون اظهار داشت: بر اساس این قانون پنج درصد از هزینه های درمان در بخش بستری و 15 درصد در بخش سرپایی که تا کنون بر عهده این سازمان بود از این پس از مردم دریافت شود.

مدیر کل درمان مستقیم صندوق تامین اجتماعی اظهار داشت: در تبصره های بودجه سال 89 هیئت امنا صندوق تامین اجتماعی تصویب کرد 50 درصد از 30 درصد سهم بیمه سازمان برای هزینه درمان بیماران در بخش سرپایی از بیماران دریافت شود. پیشنهاد هیئت امنا این است که این 30 درصد به 15 درصد کاهش یابد و در بخش مستقیم و بستری هم پنج درصد از10 درصد پیشنهاد شده است.

چوبساز اظهار داشت: درآمد حاصل از این طرح قرار است در بخش درمان برای بیماران هزینه شود، یعنی مجددا در خود درمان هزینه می شود.

وی تاکید کرد: در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که سهم مردم از پرداخت درمان از 30 درصد نباید افزایش پیدا کند ولی در حال حاضر با توجه به تعرفه گذاری بخش خصوصی این هزینه ها بیشتر هم شده است.

چوبساز با بیان اینکه در بخش مستقیم، بیمار در مراکز ملکی سازمان پولی پرداخت نمی کند اضافه کرد: در مراکز دولتی طرف قرار داد، 30 درصد در بخش بستری و 10 درصد در بخش سرپایی هزینه پرداخت می شود و در بخش خصوصی نیز هزینه ها به دلیل تعرفه گذاری که بر اساس ضوابط سازمان نظام پزشکی اعمال شده و ناتوانی بیمه ها در پرداخت هزینه درمان افزایش یافته است.

وی درباره میزان هزینه ای که مردم باید در بخش درمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بپردازند گفت: جزئیات این طرح دقیقا مشخص نیست اما از سوی سازمان تامین اجتماعی پیشنهاداتی ارائه شده که در نهایت برنامه ریزی برای تعیین سهم مردم از هزینه های درمانی بستگی به سیاستهای کلان کشور دارد.

مدیر کل درمان مستقیم صندوق تامین اجتماعی تاکید کرد: نقش بیمه ها در هدفمند کردن یارانه ها به خصوص مراکز ملکی سازمان بسیار اساسی است و کمک خوبی برای قشر ضعیف و بیمه شده سازمان محسوب می شود.