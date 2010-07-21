به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این ستاد با هدف بسیج کردن مسلمانان و کشورهای اسلامی برای ممانعت از اقدامات رژیم صهیونیستی به منظور تحقق بخشیدن طرحهای خصومت آمیز خود علیه این مسجد تشکیل شده است.

محمد حباش از اعضای ستاد مدنی تجلیل از شهر قدس به عنوان پایتخت دائمی فرهنگ عرب در سوریه گفت: ما می‌خواهیم پیام آزادی ، احترام و صلح را به تمام دنیا منتقل کنیم و از حقوق فلسطینی ها علیه طرحهای صهیونیستها که این سرزمین و انسانیت را هدف قرار داده حمایت کنیم.

وی نسبت به سیاستهای خطرناک رژیم صهیونیستی چون یهودی‌سازی شهر قدس، پیوست کردن اماکن مقدس به میراث خود، تغییر ویژگی‌های تاریخی شهر مقدس قدس هشدار داد.

براساس اعضای این ستاد، شهر قدس اماکن مقدس اسلامی و مسیحی را در کنار خود دارد اما صهیونیستها تلاش می‌کنند تمدن اسلامی و مسیحی را از این شهر حذف کرنند چرا که آنها به اهانت نسبت به ادیان و بشریت عادت کرده‌اند.

محمد حباش از مردم سراسر جهان خواست از ثبات و استواری شهر پیامبر صلح و عشق حمایت کرده و در کنار مردم این شهر برای مقابله با تلاشهای اسرائیل در راستای یهودی سازی شهر قدس و جا به جا کردن ساکنان آن ایستادگی کنند.

این ستاد قصدارد مسلمانان و کشورهای اسلامی را ترغیب کنند که برای حمایت از مردم فلسطین اقداماتی انجام داده و کمکهای مادلی انجام دهند تا ثبات این شهر حفظ شود.

این ستاد دو ماه از سوی سازمانهای غیر دولتی سوریه چون موسسه بین اللمللی القدس، ائتلاف فلسطین، کمیته خیریه فلسطین در کویت و سازمان بین المللی خیریه اسلامی تشکیل شده است.