ارائه 21 میلیون خدمات در سال گذشته از سوی نیروی انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید سلطانی با اشاره به اینکه در طول دو برنامه پنجم ساله سوم و چهارم در فنآوری اطلاعات نیروی انتظامی اقدامات بسیار خوبی انجام شده است افزود: در طول این دو برنامه اقدامات زیربنایی مناسب صورت گرفت که در برنامه چهارم کمک شایانی به افزایش توان پلیس کرد.

وی سرعت، دقت و صحت در انجام امور، افزایش توان ماموریتی پلیس با کاهش تصدی گری، ایجاد ردیف بودجه مستقل برای فناوری اطلاعات، تسهیل ارائه خدمات به هموطنان، افزایش بهره وری و کاهش نیروی انسانی را از مهمترین دستاوردهای بکارگیری فنآوری اطلاعات در نیروی انتظامی برشمرد.

معاون فنآوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی با اشاره به اینکه یکی از راهبردهای این معاونت تحقق اهداف پلیس الکترونیک در قالب دولت الکترونیک است، اظهار داشت: منظور از تحقق پلیس الکترونیک نگاه 360 درجه به کلیه امور مربوط به حوزه فنآوری اطلاعات است.

سردار سلطانی با تأکید بر اینکه پلیس به عنوان یک سازمان پیشرو در حوزه فنآوری اطلاعات در کشور است، تصریح کرد: نیروی انتظامی با توجه به سهم بسیار خوبی که از موضوعات فنآوری اطلاعات دارد می تواند موتور حرکت فنآوری اطلاعات در ایران اسلامی باشد.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی به بیش از 90 درصد از اهداف خود در حوزه فناوری اطلاعات در طول پنج ساله سوم و چهارم رسیده است، گفت: میزان رضایتمندی مردم از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی بیش از 99 درصد است.

سردار سلطانی افزود: در سال 87 از حدود 15 میلیون خدمت یک هزار و 320 شکایت بود و در سال 88 از 21 میلیون خدمات یک هزار و 510 شکایت واصل شده بود که این موضوع گویای رضایتمندی مردم است.

معاون فنآوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی با بیان اینکه پلیس در طول سالهای برنامه چهارم بیش از 70 میلیون خدمت به مردم شریف ایران اسلامی کرده است، اظهار داشت: این تعداد خدمات بیانگر افزایش توان ماموریتی پلیس و کاهش تصدی گری است.