به گزارش مهر از امپایرآنلاین فیلم " هفته من همراه با مریلین" فیلمی زندگی نامه‌ای است که به بخش هایی از زندگی مریلین مونرو بازیگر سینمای کلاسیک آمریکا می پردازد و میشل ویلیامز بازیگر تازه کار آمریکایی در آن نقش مریلین مونرو را بازی می‌کند.کنت برانا در این فیلم نقش سر لارنس اولیویه بازیگر صاحب سبک تاریخ سینما و تئاتر جهان را ایفا می‌کند.



فیلمنامه این فیلم بر اساس خاطرات روزانه کالین کلارک دستیار اولیویه در دهه 1950 نگاشته شده است.قصه فیلم از این قرار است که مریلین مونرو در اوج شهرت برای بازی در فیلم " شاهزاده و دختر نمایش" به لندن می رود و کلارک موظف است در این مدت او را همراهی کند.



این فیلم در میان پروژه هایی بود که از سال 2002 همواره زمزمه تولیدش شنیده می‌شد اما این امر هرگز تحقق نیافت تا امروز که قرار است سایمون کرتیس فیلمساز انگلیسی ( که ساخت فیلم هایی چون " دوهزار خیابان زیر آسمان" ،‌" دیوید کاپرفیلد" و " 5 روز" را در کارنامه دارد)آن را کارگردانی کند.



بازی برانا در نقش اولیویه از اتفاقات جذاب تاریخ سینماست.چرا که همواره از برانا به عنوان جانشین اولیویه نام برده می‌شد.فیلمبرداری " هفته من با مریلین" از ماه سپتامبر ( شهریور)‌آغاز می شود .