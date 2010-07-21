برگزاری جلسه مشترک دولت و مجلس بعد از تعطیلات 20 روزه مجلس

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس که به صورت هر3 ماه ویا 6 ماه یک بار افزود: جلسه مشترک دولت و مجلس پس از تعطیلات 20 روزه مجلس به میزبانی دولت برگزار می شود.

وی دلایل لغو جلسه مشترک دولت و مجلس پیش از تعطیلات دور اول تابستانی مجلس را همزمانی این جلسه با سفرهای استانی رئیس جمهور و پس از آن هم تعطیلات مجلس خواند.

نماینده گرمی موضوعات جلسه مشترک دولت و مجلس را بررسی لوایح دولت و طرح های نمایندگان، صحبت های نمایندگان درباره حوزه های انتخابیه و پاسخگویی رئیس جمهور به برخی موضوعات سیاسی داخلی و خارجی برشمرد.