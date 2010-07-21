طرح اجرای آزادراه شیراز - اصفهان به هیئت دولت ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمدرضا دستغیب ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: هم اکنون مکاتبات 9 گانه با وزاری راه و ترابری، مسکن، رفاه و تامین اجتماعی، دفاع، اموراقتصادی و دارایی، سازمان محیط زیست، رئیس کل بانک مرکزی و معاونتهای نظارت و راهبردی و حقوقی رئیس جمهور انجام شده و در فرصت 15 روز مقرر شده پاسخ استعلامات نهایی به کمیسیون صنعت، زیربنایی و محیط زیست ارائه شود.

وی گفت: با جدیت تمام بدنبال اجرایی شدن این طرح هستم و از این پس نیز تا لحظه اجرایی شدن طرح آن را دنبال خواهم کرد و معتقدم پس از دریافت پاسخ استعلامها، مصوبه هیئت دولت باید اجرایی شود.

نماینده شیراز اضافه کرد: با توجه به اینکه تاکنون 50 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای این طرح به فروش رفته انتظار می رود دولت عملیات اجرایی آن را هر چه زودتر آغاز کند.

دستغیب افزود: قرار است این طرح در دو قطعه 105 کیلومتری با مشارکت یکی از بانکهای بزرگ کشور، وزارت دفاع و بخش خصوصی اجرا شود.

این عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد: این طرح بسیار با اهمیت است و کاهش 130 کیلومتری فاصله شیراز تا پایتخت، افزایش امنیت سفر و صرفه جویی در وقت از دستاوردهای مهم اجرای آن به شمار می رود.

دستغیب اظهار داشت: در این مدت شاهد مرگ هموطنان در جاده اصفهان - شیراز به جهت فاصله طولانی و نبود یک مسیر امن و مطمئن در طول راه بودیم که در نهایت با پیگیریهای خوب که توسط استاندار صورت گرفت اینک آزادراه شیراز به جلسه هیئت دولت ارائه می شود.

وی افزود: در آینده نزدیک با تلاشهای صورت گرفته و جذب اعتبارات و تجهیزات مناسب خبرهای خوبی در ارتباط با بهبود وضعیت حمل و نقل جاده ای به هم استانیها و مردم خواهم داد.