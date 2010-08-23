نگاه نقادانه برای موفقیت همایش فلسفه ضروری است

دکتر محمد بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و اینکه چه نقشی در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان دارد، گفت: برای معرفی هر موضوعی نخست باید ماده اولیه آن وجود داشته باشد حقیقت این است که فلسفه در ایران نشو و نمای چشمگیری حداقل در چارصد سال اخیر مگر در موارد بسیار جزئی نداشته است.
بقایی افزود: از اینرو پرداختن به چیزی که وجود ندارد و تبلیغ آنچه که نیست اتلاف وقت است . به نظر میرسد برای آنکه نهال فلسفه در ایران بارور و شکوفا شود باید به تجزیه و تحلیل عوامل بازدارنده این شکوفایی پرداخت.
وی گفت: مهمترین عامل در این زمینه توجهی است که پیران و شیوخ فلسفه در کشور به فلسفه های انتزاعی و مجرد دارند که امروزه به کار دنیای نوین نمیآیند، در نتیجه فلسفه عملی که امروزه ذهن جهان به آن معطوف است نادیده گرفته میشود. همین امر سبب شده فلسفه در ایران تبدیل به نوعی معرفت النفس شود و آنانی که عنوان فیلسوف بر خود دارند در واقع روانشناسان غیرحرفه ای (آماتور) به شمار میآیند که نه فیلسوفند و نه روانشناس.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت درباره موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و اینکه این موضوع تاچه اندازه میتواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود نیز گفت: به هر میزان که به جنبه عملی فلسفه توجه شود یا به عبارت دیگر سعی شود فلسفه را وارد زندگی کنیم به طوری که نتیجه عملی آن محسوس باشد توجه و گرایش عموم نیز به آن بیشتر خواهد شد. با نگاهی اجمالی به فروش کتابهای فلسفی در ایران میتوان توجه دوستداران فلسفه را به حکمت عملی به خوبی دریافت.
این محقق و پژوهشگر درباره نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل فلسفهپژوهان ایرانی با فلسفهپژوهان دیگر فرهنگها اظهارداشت: هر همایشی که حاصل آن تضارب آرا است تأثیر سازندهای بر پیشرفت موضوع مورد بحث دارد و نشستهایی از این دست چنانچه در آنها نگاه نقادانه و به دور از گرایشات حرفهای و عقیدتی و سنتی به عمل آید به طورطبیعی موجب گشایش راههایی هموار برای رسیدن به اهداف مطلوب میشود.
نظر شما