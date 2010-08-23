نگاه نقادانه برای موفقیت همایش فلسفه ضروری است

دکتر محمد بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و اینکه چه نقشی در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان دارد، گفت: برای معرفی هر موضوعی نخست باید ماده اولیه آن وجود داشته باشد حقیقت این است که فلسفه در ایران نشو و نمای چشمگیری حداقل در چارصد سال اخیر مگر در موارد بسیار جزئی نداشته است.

بقایی افزود: از این‎رو پرداختن به چیزی که وجود ندارد و تبلیغ آنچه که نیست اتلاف وقت است . به نظر می‎رسد برای آنکه نهال فلسفه در ایران بارور و شکوفا شود باید به تجزیه و تحلیل عوامل بازدارنده این شکوفایی پرداخت.

وی گفت: مهمترین عامل در این زمینه توجهی است که پیران و شیوخ فلسفه در کشور به فلسفه های انتزاعی و مجرد دارند که امروزه به کار دنیای نوین نمی‎آیند، در نتیجه فلسفه عملی که امروزه ذهن جهان به آن معطوف است نادیده گرفته می‎شود. همین امر سبب شده فلسفه در ایران تبدیل به نوعی معرفت النفس شود و آنانی که عنوان فیلسوف بر خود دارند در واقع روانشناسان غیرحرفه ای (آماتور) به شمار می‎آیند که نه فیلسوفند و نه روانشناس.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت درباره موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و اینکه این موضوع تاچه اندازه می‎تواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود نیز گفت: به هر میزان که به جنبه عملی فلسفه توجه شود یا به عبارت دیگر سعی شود فلسفه را وارد زندگی کنیم به طوری که نتیجه عملی آن محسوس باشد توجه و گرایش عموم نیز به آن بیشتر خواهد شد. با نگاهی اجمالی به فروش کتابهای فلسفی در ایران می‎توان توجه دوستداران فلسفه را به حکمت عملی به خوبی دریافت.

این محقق و پژوهشگر درباره نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل فلسفه‎پژوهان ایرانی با فلسفه‎پژوهان دیگر فرهنگها اظهارداشت: هر همایشی که حاصل آن تضارب آرا است تأثیر سازنده‎ای بر پیشرفت موضوع مورد بحث دارد و نشستهایی از این دست چنانچه در آنها نگاه نقادانه و به ‎دور از گرایشات حرفه‏ای و عقیدتی و سنتی به عمل آید به طورطبیعی موجب گشایش راه‎هایی هموار برای رسیدن به اهداف مطلوب می‎شود.