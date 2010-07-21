  1. ورزش
پیروزی پرگل جوانان ایران برابر تیم دوم هامبورگ در اردوی آلمان

تیم فوتبال زیر 19 سال ایران در چهارمین دیدار تدارکاتی در اردوی آماده سازی‌ آلمان برابر تیم دوم هامبورگ به پیروزی پرگل دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 19 سال ایران که برای برپایی اردوی آماده سازی دو هفته ای راهی آلمان شده است، سه‌شنبه شب برابر تیم دوم هامبورگ آلمان به پیروزی 8 بر صفر دست یافت.

در این دیدار که در کمپ تیم هامبورگ برگزار شد، کاوه رضایی، یعقوب کریمی و علی جهانبخشی(هرکدام 2 گل) و امید عالیشاه و کاوه مختاری(هرکدام یک گل) گل‌های تیم ایران را به ثمر رساندند.

شاگردان دوستی امروز دو جلشه تمرین را برگزار می کنند و فردا پنجشنبه راهی کشور لوکزامبورگ می‌شود تا جمعه شب برابر تیم صدر جدول این کشور در استادیوم ملی لوکزامبورگ به میدان برود.

تیم فوتبال زیر 19 سال ایران خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال (جوانان) آسیا که طی روزهای 11 تا 26 مهرماه سال 1389 در شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می شود، آماده می کند. این تیم در گروه D با تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و یمن همگروه است.

