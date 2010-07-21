مدرک کدام دانشگاههای اسپانیا در ایران معتبر است/ نحوه ارزشیابی مدارک

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین به روز رسانی اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 20 دانشگاه کشور اسپانیا در گروه ممتاز، 13 دانشگاه با اخذ شرایط در گروه خوب و 3 دانشگاه در گروه متوسط ارزشیابی شده اند.
نحوه ارزشیابی مدارک دانشگاههای کشور اسپانیا
مدارک Estudios de Primer Ciclo و تمام مدارک دو یا سه سال تحصیل صادره از کلیه دانشگاهها، مدارس عالی فنی و مجتمعهای آموزش عالی دولتی مورد تایید وزارت آموزش عالی کشور اسپانیا، "کاردانی" ارزشیابی میشود.
مدارک Estudios de Segundo Ciclo با چهار سال تحصیل دو سالPrimer Ciclo و دو سال Segundo Cicloصادره از تمام دانشگاهها و مجتمعهای آموزش عالی و مجتمعهای عالی هنریدولتی مورد تایید وزارت آموزش عالی کشور اسپانیا، کارشناسی ارزشیابی میشود.
مدارک Estudios de Segundo Ciclo, Licenciaturas با حداقل 5 سال تحصیل تماموقت صادره از تمامی دانشگاهها و مجتمعهای آموزش عالی و مجتمعهای عالی هنریدولتی مورد تایید وزارت آموزش عالی کشور اسپانیا در صورت عدم اریه رساله، کارشناسی ارزشیابی میشود.
مدارک موضوع بند 3 (دوره های 5 ساله) در صورت گذراندن پایان نامه، (کارشناسی ارشد) ارزشیابی می شود.
مدارک Tercer Ciclo صادره از کلیه دانشگاهها و مجتمعهای آموزش عالی و هنری دولتی مورد تایید وزارت آموزش عالی کشور اسپانیا، به شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد معتبر یا مدارک کارشناسی ارشد دوره دوم (Segundo Ciclo) کشور اسپانیا ، "دکترا" ارزشیابی میشود.
چنانچه نام دانشگاه یا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غیر معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی باید اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام کند.
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