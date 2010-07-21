مدرک کدام دانشگاههای اسپانیا در ایران معتبر است/ نحوه ارزشیابی مدارک

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین به روز رسانی اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 20 دانشگاه کشور اسپانیا در گروه ممتاز، 13 دانشگاه با اخذ شرایط در گروه خوب و 3 دانشگاه در گروه متوسط ارزشیابی شده اند.

نحوه ارزشیابی مدارک دانشگاههای کشور اسپانیا

مدار‌ک Estudios de Primer Ciclo و تمام‌ مدارک‌ دو یا سه‌ سال‌ تحصیل‌ صادره‌ از کلیه‌ دانشگاه‌ها، مدارس‌ عالی‌ فنی‌ و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ دولتی‌ مورد تایید وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ کشور اسپانیا، "کاردانی" ارزشیابی‌ می‌شود.

مدارک‌ Estudios de Segundo Ciclo با چهار سال‌ تحصیل‌ دو سال‌Primer Ciclo و دو سال Segundo Cicloصادره‌ از تمام‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ و مجتمع‌های‌ عالی‌ هنری‌دولتی‌ مورد تایید وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ کشور اسپانیا، کارشناسی ارزشیابی‌ می‌شود.

مدارک‌ Estudios de Segundo Ciclo, Licenciaturas با حداقل‌ 5 سال‌ تحصیل‌ تمام‌وقت‌ صادره‌ از تمامی‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ و مجتمع‌های‌ عالی‌ هنری‌دولتی‌ مورد تایید وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ کشور اسپانیا در صورت‌ عدم‌ اریه‌ رساله، کارشناسی ارزشیابی‌ می‌شود.

مدارک موضوع بند 3 (دوره های 5 ساله) در صورت گذراندن پایان نامه، (کارشناسی ارشد) ارزشیابی می شود.

مدارک ‌Tercer Ciclo صادره‌ از کلیه‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ و هنری‌ دولتی‌ مورد تایید وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ کشور اسپانیا، به‌ شرط‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی‌ ارشد معتبر یا مدارک‌ کارشناسی‌ ارشد دوره‌ دوم ‌(Segundo Ciclo) کشور اسپانیا ، "دکترا" ارزشیابی‌ می‌شود.

متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاههای کشور اسپانیا برای دسترسی به نام دانشگاههای معتبر این کشورها باید به آدرس اینترنتی http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/DocLib/ مراجعه کنند.