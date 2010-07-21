طرح صهیونیستی جداسازی کامل غزه از فلسطین وارد مرحله تازه ای شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو رژیم صهیونیستی، "آویگدور لیبرمن" وزیرخارجه رژیم صهیونیستی اخیرا طرحی را ارائه داده بود که بر اساس آن تل آویو مرزهای غزه با سرزمین های فلسطینی را به طور کامل می بندد.

گفته می شود بر اساس این طرح نوار غزه باید خلع سلاح شده و دیگر ارتباطی با کرانه باختری از طریق گذرگاهها نداشته باشد.

لیبرمن که در روزهای اخیر واکنش های متعددی منفی از سوی تشکیلات خودگردان، گروه های مقاومت فلسطین و حتی اتحادیه اروپا را در این زمینه دریافت کرده بود. اخیرا در دیدار با نتانیاهو چراغ سبز عملی کردن این طرح را دریافت کرده است.

منابع صهیونیست با اشاره به فضای مثبت دیدار اخیر نتانیاهو و لیبرمن که در ماههای اخیر مشکلات عدیده ای با یکدیگر داشته اند، احتمال موافقت نتانیاهو با طرح وزیرخارجه کابینه خود را دور از ذهن نمی دانند.