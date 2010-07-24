دکتر فرد می‌دال‌یر در مورد موضوع همایش امسال روز جهانی فلسفه (نظر و عمل) که در ایران برگزار می‌شود و اینکه این موضوع می‌تواند پیوند دهنده فلسفه شرق و غرب باشد به خبرنگار مهر گفت: رابطه میان نظریه و عمل موضوع مهمی در فلسفه به شمار می‌رود.

در عرصه نظری میان فلاسفه شرق و غرب اختلافات زیادی وجود دارد

وی افزود: اهمیت این موضوع منحصر به فلسفه غرب و یا شرق نیست بلکه هم در فلسفه غرب و هم در فلسفه شرق این رابط از اهمیت زیادی برخوردار است.

مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" در ادامه تصریح کرد: امروزه در عرصه نظر و تئوری اختلافات زیادی میان فیلسوفان شرق و غرب وجود دارد. این اختلافات وجود دارند و غیر قابل کتمان هستند و به نظر بنده این اختلافات خیلی زیاد هستند.

در عرصه عمل گفتگو میان فلاسفه شرق و غرب قابل تصور است

این استاد فلسفه در ادامه خاطر نشان کرد: اما شاید گفتگو و پیشرفتی در عرصه عمل قابل تصور باشد. به عبارت دیگر عرصه عمل می‌تواند مبنایی برای گفتگوها قرار گیرد و از این رهگذر فلسفه غرب و شرق با یکدیگر دیالوگ و گفتگو داشته باشند.

دال‌می‌یر با ابراز امیدواری به گفتگوی مستمر میان فلاسفه شرق و غرب تصریح کرد: بنده به عنوان یک استاد فلسفه آرزو دارم این گفتگوها صورت گیرد و در مراحل بعدی تعمیق و گسترش پیدا کند.

مؤلف "زبان و سیاست" در پایان خاطر نشان کرد: یک نکته در مورد برگزاری همایشهای بین‌المللی و با گستره‌ای چون همایش روز جهانی فلسفه وجود دارد و آن اینکه برگزاری چنین همایشهایی مستلزم داشتن بسترها و شرایطی مساعد است.

فرد دال‌می‌یر استاد علوم سیاسی و فلسفه دانشگاه نتردام است. حوزه تخصصی او نظریه سیاسی و فلسفه سیاسی مدرن و معاصر است. او در حوزه نظریه سیاسی سیاسی تطبیقی نیز صاحبنظر است. او سابقه ندریس در دانشگاه‌های دوک، جورجیا، میلواکی و ویسکانسین را دارد.

"زبان و سیاست"، "آزادی و قدرت"، "شهر و عمل: کابردهای آن در نظریه سیاسی معاصر" و "هگل: مدرنیته و سیاست" از جمله آثار او به شمار می‌روند.