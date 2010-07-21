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۳۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۱

براساس تصمیم سه جانبه ؛

صدور پروانه کسب آژانسهای کرایه اتومبیل مجددا به اتحادیه‌ها واگذار شد

براساس تصمیم نشست مشترک معاون وزیر بازرگاتنی ، رئیس شورای اصناف کشور و رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، صدور پروانه کسب آژانسهای کرایه اتومبیل مجددا به اتحادیه‌ها واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که در محل وزارت بازرگانی برگزار شد، محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور، محمد علی ضیغمی معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و صارمی نماینده وزارت کشور حضور داشتند.

رئیس شورای اصناف کشور در خصوص نتایج این نشست گفت: بحث و بررسی های لازم در زمینه حل مشکل حمل و نقل درون شهری و آژانسهای کرایه اتومبیل صورت گرفت، مقرر شد همچنان صدور پروانه کسب و به عبارت دیگر اداره آژانسهای کرایه اتومبیل در اختیار اتحادیه ها قرار داشته باشد.

قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه آژانس های کرایه اتومبیل با مشکلاتی مواجه بودند، تصریح کرد: همانطوریکه مطرح شد صدور مجوز فعالیت آژانسهای کرایه اتومبیل به اتحادیه ها در سراسر کشور محول و به طور کلی این مشکلات مرتفع شد.

کد مطلب 1120785

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