به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که در محل وزارت بازرگانی برگزار شد، محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور، محمد علی ضیغمی معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و صارمی نماینده وزارت کشور حضور داشتند.

رئیس شورای اصناف کشور در خصوص نتایج این نشست گفت: بحث و بررسی های لازم در زمینه حل مشکل حمل و نقل درون شهری و آژانسهای کرایه اتومبیل صورت گرفت، مقرر شد همچنان صدور پروانه کسب و به عبارت دیگر اداره آژانسهای کرایه اتومبیل در اختیار اتحادیه ها قرار داشته باشد.

قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه آژانس های کرایه اتومبیل با مشکلاتی مواجه بودند، تصریح کرد: همانطوریکه مطرح شد صدور مجوز فعالیت آژانسهای کرایه اتومبیل به اتحادیه ها در سراسر کشور محول و به طور کلی این مشکلات مرتفع شد.