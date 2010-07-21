امرایی مدیر روابط عمومی معاونت هنری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عظیمی مشاور اجرایی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مجید امرایی را به عنوان مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب کرد.

مجید امرایی در حال حاضر به عنوان مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر فعالیت می‌کند. وی چندی پیش به عنوان مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره‌کل هنرهای نمایشی نیز منصوب شد. امرایی کارگردانی چندین تئاتر،‌ نگارش چند کتاب تخصصی تئاتر و نمایش درمانی و همچنین فعالیت در زمینه نمایش درمانی با جانبازان و مصدومان جنگ را در کارنامه کاری خود دارد.