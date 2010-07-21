ایمی آدامز نقش جنیس جاپلین را بازی می کند

به گزارش مهر از توتال فیلم تولید این فیلم زندگی نامه ای که فرناندو میره یس کارگردان برزیلی آن را می سازد اواخر سال جاری میلادی آغاز می شود.



ادامز با نقش آفرینی در فیلم های زندگی نامه ای نا آشنا نیست.او سال گذشته در فیلم " جولی و جولیا" همراه با مریل استریپ بازی قابل توجهی ارائه داد .ضمن آنکه دو سال پیش نیز برای ایفای نقش در فیلم " شک" نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن بود.



میره یس که ساخت فیلم هایی چون " شهر خدا " ، " باغبان وفادار" و " کوری" را در کارنامه دارد هم اکنون مشغول کارگردانی فیلمی با عنوان " 360" است و پس از آن پیش تولید " هر وقت تونستی بگیرش " را آغاز می کند.



در ده سال اخیر نام دو پروژه بر اساس زندگی جنیس جاپلین خواننده دهه 70 بر سر زبان ها افتاد ونام بازیگرانی چون رنی زلوگر و لیلی تیلوربرای ایفای نقش این خواننده مطرح شد اما هیچ یک به مرحله تولید نرسید.ایمی آدامز نیز در فیلم هایی چون " شک" ،‌ "‌جولی و جولیا" و " لیپ یر" نقش آفرینی کرده است.

