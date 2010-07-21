خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین دوره مسابقات کشتی بسیج با قهرمانی تیم سپاه مازندران به پایان رسید. این رقابت‌ها با حضور 135 کشتی گیر در قالب 22 تیم به میزبانی قزوین برگزار شد و در پایان پس از مازندران، تیم‌های تهران و قم عنوان‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

شمشیربازان اصفهانی به مصاف بحرین می‎روند

تیم شمشیربازی استان اصفهان فردا پنجشنبه در دیداری دوستانه به مصاف تیم شمشیربازی بحرین می‌رود. این دیدار در دو اسلحه اپه و فلوره و در سالن تختی اصفهان برگار می‌‌‌شود.

عنوان های پنجم تا هفتم مسابقات اسکیت قهرمانی آسیا از آن ایرانی‌ها شد

در چارچوب رقابت های اسکیت قهرمانی آسیا که در چین تایپه جریان دارد و در بخش بانوان نیلوفر مردانی و الهام مدیر صاحب رده‌های پنجم و هفتم شدند. در بخش مردان نیز هومن فهمی و امیر ربیعی رده‌های ششم و هفتم را از آن خود کردند.