پس لرزه ای دیگر اشکنان را لرزاند/ برق چهار روستا قطع است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این پس لرزه دقایقی قبل رخ داد که به گفته ساکنان محل، زلزله ای به نسبت شدید بوده است.

فرماندار لامرد در این باره به خبرنگار مهر در شیراز گفت: این پس لرزه به نظر می رسد 12 یا سیزدهمین پس لرزه ای باشد که از صبح امروز (چهارشنبه) منطقه را به لرزه درآورده است.

محمد جعفری با اشاره به اینکه برق چهار روستایی که زلزله صبح امروز در آن رخ داده قطع است، افزود: آسیب یابی و عیب یابی شبکه برق انجام شده و به زودی برق این روستاها نیز وصل می شود.

وی با اشاره به امدادرسانیهای مناسب در این مدت نیز بیان کرد: عملیات امدادرسانی به خوبی صورت گرفته و مسئولان هلال احمر نیز در منطقه حاضر هستند ضمن اینکه تاکنون 12 مصدوم گزارش شده است.

زلزله ای به بزرگی 5.8 در مقیاس ریشتر ساعت هشت دقیقه و 10 ثانیه بامداد چهارشنبه حوالی اشکنان در شهرستان لامرد فارس را لرزاند که باعث تخریبهای مختلفی در چهار روستای "ده پائین"، "کدیون"، "زین الدین" و "پسوند" شده است.

هلال احمر از دقایق اولیه زلزله در منطقه حضور داشت و تاکنون مشغول امدادرسانی به مردم است.

لامرد در 446 کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.