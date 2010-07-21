18 مرکز آموزش فنی و حرفه ای فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابراهیم محمودی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان در خصوص برنامه های هفته مهارت گفت: هدف از بزرگداشت هفته مهارت ترویج فرهنگ مهارت آموزی، ارتقای منزلت و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای و اطلاع رسانی، هدایت و فراگیر نمودن هرچه بیشتر آموزش های فنی و حرفه ای است.

وی با اشاره به حضور یازده نفر از مهارت دبدگان این استان در یازدهمین المپیاد ملی مهارت گفت: این افراد در در رشته های مختلفی مانند خیاطی، رباتیک، کابینت سازی و...فعالیت دارند.

به گفته وی، برگزاری نمایشگاه مهارت، افتتاح مرکز ارتقاء مهارت شاهرود، برگزاری جشن مهارت و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان و استاندار از مهمترین برنامه های این هفته در استان سمنان است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان به اجرای مصوبات سفرهای اول و دوم هیئت دولت در استان سمنان اشاره کرد و گفت: احداث چهار پروژه مرکز ارتقاء مهارت در استان مصوبه سفر اول هیئت دولت بوده است که با افتتاح مرکز دامغان در هفته دولت چهار پروژه مرکز ارتقاء مهارت استان به بهره برداری رسیده است.

محمودی ایجاد مرکز سنجش مهارت، مرکز آموزش خواهران گرمسار و توسعه کارگاه دامغان را از دیگر مصوبات سفر دور اول عنوان کرد و گفت: به غیر از مرکز سنجش مهارت تمام پروژه های سفر اول تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان تصریح کرد: پروژه مرکز جوار دانشگاهی سمنان، صنعتی شاهرود و علوم پایه دامغان با پیشرفت فیزیکی بالای 20 درصد از مصوبات دور دوم سفر در حال اجرا است.