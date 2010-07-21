ایران مسئول آموزش زیست محیطی اکو شد

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، با اعلام این خبر افزود: بر این اساس ایران متعهد به تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز کشورهای عضو اکو در خصوص مسائل زیست محیطی است.

وی کشورهای عضو سازمان اکو قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رامتشکل از ایران، ترکیه و پاکستان ذکر و عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا مدتی سازمان غیر فعال بود

محمدی زاده اهتمام دولت نهم و دهم مبنی بر فعالیت سازمان را یادآور شد و اظهارداشت: هم اکنون با اهتمام دولت در این خصوص ضمن فعالیت مثبت سازمان اکو در سالهای اخیر، تعداد کشورهای عضو اکو نیز به 12 کشور افزایش یافته است.

وی کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان را از جمله کشورهای تازه به عضویت درآمده این سازمان عنوان کرد.

آموزشهای زیست محیطی اعضاء اکو بر عهده آموزشکده محیط زیست کرج است

محمدی زاده، آموزشکده محیط زیست کرج را مسئول ارائه آموزشهای لازم در خصوص مسائل زیست محیطی به کشورهای عضو سازمان اکو عنوان کرد.

معاون رئیس جمهور توانمند ساختن کشورهای منطقه که فاقد توان کارشناسی هستند را هدف اصلی این اقدام آموزشی مطرح کرد و افزود: با این اقدام و ارائه خدمات آموزشی، کشورهایی که از نظر منابع انسانی فقیرند اما مسائل زیست محیطی مهمی دارند علاوه بر تقویت و توسعه نیروهای انسانی در زمینه های محیط زیست و نگهداری از این حوزه مهم توانایی های لازم را کسب می کنند.

محمدی زاده اظهارداشت: همبستگی، ایجاد الفت، برقراری رابطه دوستی بین کشورهای منطقه و تبادل آثار فرهنگی و اجتماعی از تبعات مثبت این اقدام است.